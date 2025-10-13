Czarna Mamba bez grzywki! Nowy wizerunek jurorki rozgrzał internet

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-13 12:45

Piąty odcinek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom wszystkiego, co w tym programie najlepsze - emocji, rywalizacji i wzruszeń. Zanim jednak uczestnicy ruszyli na parkiet, uwagę skradła… Iwona Pavlović. Jurorka zaskoczyła wszystkich nowym wizerunkiem. Po raz pierwszy bez charakterystycznej grzywki!

W niedzielny wieczór w Polsacie wyemitowano już piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Tym razem był on wyjątkowy, uczestnicy pojawili się na parkiecie nie tylko ze swoimi tanecznymi partnerami, ale również z najbliższymi. To właśnie odcinek rodzinny, który co roku dostarcza widzom ogromnych emocji i wzruszeń. Zanim jednak rozpoczęło się taneczne show, zarówno uczestnicy, jak i jurorzy zaprezentowali się fotoreporterom na czerwonym dywanie. Wśród błysku fleszy nie mogło zabraknąć Iwony Pavlović, która pokazała zupełnie nowe oblicze. Ciemnowłosa jurorka pojawiła się w eleganckiej, czarnej stylizacji i ku zaskoczeniu wszystkich bez swojej słynnej grzywki. Szok!

Zobacz też: Najbardziej poruszający występ w historii "Tańca z Gwiazdami"? Iwona Pavlović nie mogła powstrzymać łez

"Taniec z Gwiazdami": Iwona Pavlović zaskoczyła metamorfozą

Stylowa metamorfoza Pavlović momentalnie stała się jednym z głównych tematów wieczoru. Internauci nie kryli zaskoczenia.

Bez grzywki wygląda zupełnie inaczej - komentowali fani w mediach społecznościowych.

Nowy look jurorki nie był jednak jedyną atrakcją tego wieczoru. W piątym odcinku show na parkiecie pojawili się bliscy uczestników. Wzruszeń nie brakowało, jedni stawiali swoje pierwsze kroki w tańcu, inni zachwycali naturalnością oraz emocjonalnym przekazem.

Zobacz też: Skandal w "Tańcu z Gwiazdami"! Wiktoria Gorodecka zawyła na scenie

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Wiktoria Gorodecka, która do tańca zaprosiła swojego brata Konstantego. Wraz z partnerem tanecznym Kamilem Kuroczko stworzyli trio pełne energii, pasji i rodzinnego ciepła. Ich występ porwał publiczność i zyskał uznanie wszystkich jurorów. 

Program nie obył się też bez emocji związanych z ocenami. Jurorzy przyznawali punkty z dużym namysłem, a widzowie w sieci ponownie podzielili się na obozy. Jedni zachwycali się profesjonalizmem uczestników, inni twierdzili, że niektóre noty były zbyt wysokie.

Warto wspomnieć, że do tej pory z programem pożegnały się dwie pary: Ewa Minge i Michał Bartkiewicz oraz Lanberry z Piotrem Musiałkowskim. Z każdym tygodniem walka o Kryształową Kulę staje się coraz bardziej zacięta.

Zobacz też: Lanberry odpadła z "Tańca z Gwiazdami". "Mam gdzieś kontrowersje"

Zobacz naszą galerię: Czarna Mamba bez grzywki! Nowy wizerunek jurorki rozgrzał internet

Czarna Mamba bez grzywki! Nowy wizerunek jurorki rozgrzał internet
20 zdjęć
Sonda
17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką??
2025_05_05_Iwona Pavlović przeszła metamorfozę SE FB
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IWONA PAVLOVIĆ
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI