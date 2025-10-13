Czarna Mamba bez grzywki! Nowy wizerunek jurorki rozgrzał internet

W niedzielny wieczór w Polsacie wyemitowano już piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Tym razem był on wyjątkowy, uczestnicy pojawili się na parkiecie nie tylko ze swoimi tanecznymi partnerami, ale również z najbliższymi. To właśnie odcinek rodzinny, który co roku dostarcza widzom ogromnych emocji i wzruszeń. Zanim jednak rozpoczęło się taneczne show, zarówno uczestnicy, jak i jurorzy zaprezentowali się fotoreporterom na czerwonym dywanie. Wśród błysku fleszy nie mogło zabraknąć Iwony Pavlović, która pokazała zupełnie nowe oblicze. Ciemnowłosa jurorka pojawiła się w eleganckiej, czarnej stylizacji i ku zaskoczeniu wszystkich bez swojej słynnej grzywki. Szok!

Zobacz też: Najbardziej poruszający występ w historii "Tańca z Gwiazdami"? Iwona Pavlović nie mogła powstrzymać łez

"Taniec z Gwiazdami": Iwona Pavlović zaskoczyła metamorfozą

Stylowa metamorfoza Pavlović momentalnie stała się jednym z głównych tematów wieczoru. Internauci nie kryli zaskoczenia.

Bez grzywki wygląda zupełnie inaczej - komentowali fani w mediach społecznościowych.

Nowy look jurorki nie był jednak jedyną atrakcją tego wieczoru. W piątym odcinku show na parkiecie pojawili się bliscy uczestników. Wzruszeń nie brakowało, jedni stawiali swoje pierwsze kroki w tańcu, inni zachwycali naturalnością oraz emocjonalnym przekazem.

Zobacz też: Skandal w "Tańcu z Gwiazdami"! Wiktoria Gorodecka zawyła na scenie

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Wiktoria Gorodecka, która do tańca zaprosiła swojego brata Konstantego. Wraz z partnerem tanecznym Kamilem Kuroczko stworzyli trio pełne energii, pasji i rodzinnego ciepła. Ich występ porwał publiczność i zyskał uznanie wszystkich jurorów.

Program nie obył się też bez emocji związanych z ocenami. Jurorzy przyznawali punkty z dużym namysłem, a widzowie w sieci ponownie podzielili się na obozy. Jedni zachwycali się profesjonalizmem uczestników, inni twierdzili, że niektóre noty były zbyt wysokie.

Warto wspomnieć, że do tej pory z programem pożegnały się dwie pary: Ewa Minge i Michał Bartkiewicz oraz Lanberry z Piotrem Musiałkowskim. Z każdym tygodniem walka o Kryształową Kulę staje się coraz bardziej zacięta.

Zobacz też: Lanberry odpadła z "Tańca z Gwiazdami". "Mam gdzieś kontrowersje"

Zobacz naszą galerię: Czarna Mamba bez grzywki! Nowy wizerunek jurorki rozgrzał internet

Sonda 17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką?? Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czarnecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann