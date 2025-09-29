Skandal w "Tańcu z Gwiazdami"! Wiktoria Gorodecka zawyła na scenie

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-29 14:27

Jubileuszowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom ogromnych emocji i kilku sytuacji, które natychmiast stały się gorącym tematem w sieci. Były wzruszenia, powroty znanych twarzy, a także momenty, które podzieliły publiczność - jak nietypowy występ Wiktorii Gorodeckiej. Zrobiło się bardzo dziwnie!

Program od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a jubileuszowa edycja miała być wyjątkowa i rzeczywiście taka była. Na parkiecie pojawili się nie tylko obecni uczestnicy, ale również zwycięzcy poprzednich edycji, którzy chętnie wspominali swoje triumfy. Emocji dodał też powrót duetu prowadzących - Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego. To jednak nie wszystko. Na antenie wydarzyło się coś, o czym fani jeszcze długo dyskutowali.

Wiktoria Gorodecka szaleje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Wśród gości specjalnych znalazły się m.in. Anna Mucha, Beata Tadla i Aneta Zając. Każda z nich wspominała swoje zwycięstwo i wyjątkowe chwile na parkiecie. Jury z kolei przygotowało wzruszającą niespodziankę dla Iwony Pavlović, która otrzymała specjalne wyróżnienie za lata pracy i wkład w rozwój programu.

Tymczasem uczestnicy jubileuszowego odcinka postanowili podkręcić atmosferę. Maurycy Popiel odsłonił klatę, czym wywołał entuzjazm publiczności. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprezentowali pełen romantyzmu taniec, który zebrał burzę oklasków. Jednak to, co zrobiła Wiktoria Gorodecka, przeszło najśmielsze oczekiwania widzów!

Po zakończonym występie aktorka wzięła mikrofon i niespodziewanie zwróciła się do publiczności. Poprosiła widzów, aby dołączyli do niej w specyficznym "wyciu". Sala rzeczywiście odpowiedziała, co stworzyło nietypowy, nieco dziwny moment. Jurorzy byli zdziwieni, a publiczność przed telewizorami szybko podzieliła się swoimi opiniami w internecie.

Przepraszam, ja chciałabym zrobić jedną rzecz. Przyśniło mi się coś dzisiaj. I chciałabym, żebyśmy wszyscy razem to zrobili, jeżeli można oczywiście. I teraz jak ja policzę, to wszystkie pragnienia, tęsknota za szaleństwem, za młodością, za "Tańcem z Gwiazdami", dobra? - powiedziała Wiktoria.

Komentarze były skrajne. Jedni chwalili Wiktorię i jej partnera Kamila za odwagę i dystans do siebie. Inni jednak uznali ten fragment za przesadę. W sieci zaczęły pojawiać się też głosy, że para jest zbyt pewna siebie, co w dłuższej perspektywie może się obrócić przeciwko nim.

Pięknie tańczyli, a po tańcu to już jakaś żenada... - pisali oburzeni internauci.

