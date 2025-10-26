"Taniec z Gwiazdami": Pierwszy taniec i już padły cztery dziesiątki! Co to był za występ! [NA ŻYWO]

"Taniec z Gwiazdami": Włoskie klimaty w programie!
"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu!
Siedemnasta edycja programu rozkręciła się na dobre. W ubiegłym tygodniu z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Aleksander Sikora i Daria Syta. Tym samym w rywalizacji pozostało siedem par.
"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" obchodzi właśnie swoje dwudziestolecie. Z tej okazji producenci przygotowali dla widzów wiele niespodzianek. Do show z okazji jubileuszu powracają również gwiazdy poprzednich edycji. Tym razem gościem specjalnym będzie Maciej Musiał!
"Taniec z Gwiazdami": Odcinek 7. [RELACJA NA ŻYWO]
21:23
21:22
Para numer 11 w ubiegłym tygodniu 28 punktów. W tym tygodniu było o niebo lepiej. Tomasz Karolak i Izabela Skierska otrzymali 33 punkty!
Rafał Maserak: 8 pkt
Ewa Kasprzyk: 9 pkt
Tomasz Wygoda: 8 pkt
Iwona Pavlović: 8 pkt
21:16
Tomasz Karolak kolejny raz wniósł do programu sporą dawkę humoru. W niedzielny wieczór razem z Izabelą Skierską zaprezentowali fokstrota.
21:11
21:11
Jurorzy docenili wysiłek Mikołaja Bagińskiego oraz jego tanecznej trenerki, Magdaleny Tarnowskiej. Para numer 9 otrzymała cztery dziewiątki.
Rafał Maserak: 9 pkt
Ewa Kasprzyk: 9 pkt
Tomasz Wygoda: 9 pkt
Iwona Pavlović: 9 pkt
21:05
Nieco odmieniony Mikołaj "Bagi" Bagiński zatańczył rumbę razem z Magdaleną Tarnowską.
Ty jesteś największą metamorfozą tego programu. Zmieniasz się z odcinka na odcinek. [...] W tym tańcu dawno nie widziałem tak dobrej akcji bioder - mówił Rafał Maserak.
W tym programie tak jest, ten program czyni cuda. W pierwszym odcinku, a dzisiaj to jest kosmos. Dojrzałeś! Wtedy tańczyłeś rękoma i nogami, dziś tańczyłeś ciałem - wtórowała mu Iwona Pavlović.
21:04
21:01
Po takich zachwytach werdykt mógł być tylko jeden. Wiktoria i Kamil kolejny raz zdobyli najwyższe noty!
Rafał Maserak: 10 pkt
Ewa Kasprzyk: 10 pkt
Tomasz Wygoda: 10 pkt
Iwona Pavlović: 10 pkt
21:00
Wiktoria kolejny raz zachwyciła podczas swojego występu! "Nasze dzieło sztuki" - powiedział o niej Krzysztof Ibisz, a przytaknęła mu sama "Czarna mamba". Jurorka nie szczędziła jej komplementów. Aktorka kolejny raz chwalona jest za znakomitą taneczną technikę.
Jesteś moją osobistą strażniczką poprawności tańca w tym programie - powiedziała Pavlović.
Rafał Maserak stwierdził z kolei, że była to "samba na petardzie"!
20:54
Po przerwie na parkiet weszła para numer 4 - Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Aktorka znana m.in. z serialu "Profilerka" niespodziewanie stała się faworytką do wygranej. Razem ze swoim tanecznym partnerem mają na swoim koncie kilka 40!
20:43
20:34
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska za swój taniec otrzymali 33 punkty.
Rafał Maserak: 8 pkt
Ewa Kasprzyk: 9 pkt
Tomasz Wygoda: 8 pkt
Iwona Pavlović: 8 pkt
20:32
Mieliście piękną choreografię, ale zabrakło mi tutaj tego lotu. [...] Ponad połowa to było partnerowanie i noszenie Agnieszki - powiedział Tomasz Wygoda.
Z kolegą nie zgodził się Rafał Maserak, który stwierdził, że ich taniec był pełen emocji. Parą numer siedem zachwycała się również Ewa Kasprzyk: "To było dla mnie zjawiskowe".
20:29
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprezentowali taniec współczesny. W ubiegłym tygodniu otrzymali najwyższe noty. Jak będzie tym razem?
20:26
20:25
Jurorzy zwrócili uwagę na to, że Barbara Bursztynowicz z odcinka na odcinek coraz bardziej rozkwita na parkiecie. Aktorka cieszy się przy tym ogromną sympatią widzów, którzy skandują "Basia do finału"! Jurorzy ocenili jej salsę na 23 punkty!
Rafał Maserak: 6 pkt
Ewa Kasprzyk: 6 pkt
Tomasz Wygoda: 6 pkt
Iwona Pavlović: 5 pkt
20:20
Salsę zatańczyli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. W ubiegłym tygodniu aktorką zachwycała się... Edyta Górniak! Jak tym razem z jurorami?
20:17
20:16
Nie mogło być inaczej! Katarzyna Zillmann i Janja Lesar za swój taniec kolejny raz otrzymały 40 punktów.
Rafał Maserak: 10 pkt
Ewa Kasprzyk: 10 pkt
Tomasz Wygoda: 10 pkt
Iwona Pavlović: 10 pkt
20:13
Co to było za otwarcie! Po wytępie publiczność wstała w miejsc, a jurorzy nie szczędzili Katarzynie komplementów.
Trzeba się zebrać po takim tańcu - powiedziała Iwona Pavlović. - W rumbie tańczy się do rytmu serca. Moje serce biło dziś w rytm twojego. [...] Pomyślałam sobie, że tak wygląda rumba człowieka
20:07
Jako pierwsza na parkiecie zaprezentowała się para numer 10, czyli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Panie zatańczą sensualną rumbę.
20:06
"Taniec z Gwiazdami": Piąty juror w programie!
Uczestników oceni niezmiennie jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak, a program prowadzą oczywiście Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.
W programie pojawi się też Maciej Musiał, który poprowadzi potańcówkę! Aktor od kilku lat organizuje w międzypokoleniowe imprezy taneczne. Sam też miał okazję pokazać, co potrafi w "Tańcu z Gwiazdami". W 14. edycji show w parze z Darią Sytą wytańczył sobie 4. miejsce.
19:56
19:55
Połowa odcinków już za nami, ale z rywalizacji decyzją widzów pożegnały się dopiero trzy pary - Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem, Lanberry z Piotrem Musiałkowskim oraz Aleksander Sikora i Daria Syta.
Jeszcze przed startem siedemnastego sezonu "Tańca z Gwiazdami" z udziału wycofał się kontuzjowany Michał Czernecki. Z kolei kilka dni temu Maja Bohosiewicz poinformowała, że z powodu kontuzji nie może uczestniczyć w dalszych występach.
19:50
Zapraszamy na relację z siódmego odcinka "Tańca z Gwiazdami". W programie pozostało siedem par, które zatańczą dziś w rytm włoskich przebojów. Na parkiecie zobaczymy:
- Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka,
- Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Para numer 7 Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,
- Para numer 8 Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
- Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,
- Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
- Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska.