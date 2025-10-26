"Taniec z Gwiazdami": Pierwszy taniec i już padły cztery dziesiątki! Co to był za występ! [NA ŻYWO]

"Taniec z Gwiazdami": Włoskie klimaty w programie!

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu!

Siedemnasta edycja programu rozkręciła się na dobre. W ubiegłym tygodniu z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Aleksander Sikora i Daria Syta. Tym samym w rywalizacji pozostało siedem par.

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" obchodzi właśnie swoje dwudziestolecie. Z tej okazji producenci przygotowali dla widzów wiele niespodzianek. Do show z okazji jubileuszu powracają również gwiazdy poprzednich edycji. Tym razem gościem specjalnym będzie Maciej Musiał!

Zobacz również: Roksana Węgiel wygina się w za małej sukience. Biust prawie wyskoczył jej z dekoltu!

Odśwież relację

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie