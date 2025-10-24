"Taniec z Gwiazdami". Sensacja! Będzie piąty juror! Do składu dołącza bardzo znany aktor

W 7. odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" pary będą się bujały w rytm największych włoskich przebojów. Ale tym razem Polsat ma dla nich nie lada niespodziankę. W jury pojawi się nie czterech, a pięciu jurorów!

Piąty juror w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"!

Po zatańczeniu swoich choreografii w 7. odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" gwiazdy i tancerze po raz drugi wyjdą na parkiet. Tym razem jednak będą musieli zatańczyć wszyscy na raz. W trakcie tego wydarzenia, oprócz ocen stałego jury show Polsatu, pary usłyszą, co myśli o nich piąty juror. To znany aktor specjalista od... potańcówek. Kto to będzie?

Maraton taneczny w 7. odcinku 17. edycji "Tańca z gwiazdami" ocenią jurorzy oraz Maciej Musiał! Aktor od kilku lat organizuje w międzypokoleniowe imprezy taneczne. Sam też miał okazję pokazać, co potrafi w "Tańcu z Gwiazdami". W 14. edycji show w parze z Darią Sytą wytańczył sobie 4. miejsce.

Tak więc uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" w 7. odcinku będą musieli "hurtowo" pokazać się z jak najlepszej strony specjaliście od potańcówek. Ich wyczyny skomentuje także stałe jury, czyli: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda.

Dodatkowe punkty za maraton taneczny

Produkcja "TzG" w oficjalnym komunikacie wyjaśniła, że podczas tanecznego maratonu uczestnicy będą walczyć o dodatkowe punkty. W trakcie rywalizacji jurorzy będą wskazywać pary, które mają zejść z parkietu. Na końcu odcinka dojdzie do ostatecznej eliminacji i program opuści jeden z duetów.

Potańcówka będzie miała charakter maratonu tanecznego. Na parkiecie wystąpią wszystkie pary naraz. Na czas maratonu Maciej Musiał zasiądzie w jury i wraz z pozostałą czwórką sędziów będzie decydował, kto schodzi z parkietu, a kto tańczy dalej. Punkty uzyskane w maratonie zostaną doliczone do punktacji sędziowskiej za tańce z części "włoskiej" oraz wyników głosowania widzów. Z programu odpadnie jedna para – czytamy.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wygra?

W 6. odcinku tanecznego show Polsatu z parkietem pożegnali się Aleksander Sikora i Daria Syta. W wyścigu o Kryształowej Kuli w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" nadal udział biorą:

Maurycy Popiel i Sara Janicka – para nr 1 ,

i Sara – para , Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko – para nr 4 ,

i Kamil – para , Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska – para nr 7 ,

i Agnieszka – para , Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin – para nr 8 ,

i Michał – para , Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska – para nr 9 ,

i Magdalena – para , Katarzyna Zillmann i Janja Lesar – para nr 10 ,

i Janja – para , Tomasz Karolak i Izabela Skierska – para nr 11.

