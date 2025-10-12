"Roksana Węgiel wróciła do "Tańca z Gwiazdami"

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" obchodzi właśnie swoje dwudziestolecie. Z tej okazji producenci przygotowali dla widzów wiele niespodzianek. Do show z okazji jubileuszu powracają również gwiazdy poprzednich edycji. W piątym odcinku na parkiecie ponownie zaprezentowała się Roksana Węgiel-Mglej (20 l.).

Piosenkarka brała udział w czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Razem z Michałem Kassinem dotarli do ścisłego finału. Ostatecznie musieli ustąpić Anicie Sokołowskiej i Jackowi Jeschke. Roksana Węgiel nie zraziła się po przegranej i chętnie gości w studiu show Polsatu. W piątym odcinku wróciła, by znowu pojawić się na scenie. Jednak tym razem nie tańczyła. Zamiast tego zaśpiewała swój utwór "Błękit". Jej występ rozpoczął program.

Roksana Wegiel ubrała za małą sukienkę?! Biust chciał wyskoczyć!

20-letnia piosenkarka, która dorastała na oczach całej Polski, kilka lat temu przeszła ogromną metamorfozę. Roxie gustuje teraz w odważnych, często bardzo skąpych stylizacjach. Lubi podkreślać swoją urodę oraz szczupłą sylwetkę. Nie inaczej było podczas występu w niedzielnym "Tańcu z Gwiazdami". Piosenkarka wybrała na tę okazję sukienkę, której nie powstydziłaby się gwiazda Hollywood.

Roksana wcisnęła się w obcisłą sukienkę do ziemi, która w całości była pokryta cekinami. Gwiazda mieniła się w świetle reflektorów niczym Kryształowa Kula. Przed rozpoczęciem show 20-latka zapozowała na ściance. Patrząc na jej zdjęcia nie da się zaprzeczyć, ze pozowanie przez obiektywem opanowane ma do perfekcji. Jednak trudno jest oprzeć się wrażeniu, że młoda piosenkarka nie trafiła z rozmiarem sukienki, której góra mocno ściskała ją w biuście! Dała radę w tym oddychać?

