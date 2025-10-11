Roksana Węgiel w śnieżnobiałej sukni niczym panna młoda. "Wy jeszcze nie wiecie..."

Roksana Węgiel: Od dziecięcej gwiazdy do mężatki z ambicjami

Roksana Węgiel (20 l.) jest jedną z niewielu dziecięcych gwiazd "The Voice Kids", której po udziale w programie udało się zbudować solidną karierę. Na początku roku skończyła 20 lat, a zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu. Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

Piosenkarka zdążyła już nawet wziąć ślub. Roksana Węgiel i jej ukochany Kevin Mglej (29 l.), pobrali się 25 sierpnia 2024 roku. Idąc do ołtarza Roxie miała zaledwie 19 lat, co wywołało falę krytyki. Zakochani nic nie robili sobie z krytyki. Dla nich liczyło się, że mogli przed Bogiem przyrzec sobie miłość i wierność w zdrowiu oraz chorobie. Młodzi małżonkowie nie kryją bowiem, że wiara była spoiwem ich związku.

Za Roksaną bardzo pracowity czas. Zwyciężczyni Eurowizji Junior cały czas pracuje nad nowymi materiałami i chętnie współpracuje z różnymi markami. Do tego rozpoczęła naukę na angielskim uniwersytecie.

Roksana Węgiel niczym panna młoda. Co za kreacja!

Przy tym wszystkim nie zapomina o swoich fanach, których niemal codziennie rozpieszcza nowymi postami na Instagramie. Roksana Węgiel dodała niedawno serię zdjęć, na których pozuje ubrana od stóp do głów w biel. Długa do ziemi kreacja w kolorze śnieżnej bieli, z koronkowymi elementami oraz połyskującym dołem, przywodzi na myśl suknię ślubną. Czyżby szykowała się powtórka z rozrywki?

Nic bardziej mylnego. Wśród zdjęć znalazł się również fragment nagrania, na którym widać Roksanę występującą w świątyni. Młodej piosenkarce towarzyszy orkiestra. Wygląda więc na to, że 20-latka po raz kolejny wzięła udział w koncercie religijnym. Fani z entuzjazmem zareagowali na wpis swojej idolki. Na komentarz pokusił się również jej ukochany.

Wy jeszcze nie wiecie … ale zaśpiewała cudownie - napisał z dumą Kevin.

