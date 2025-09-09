Roksana Węgiel wyprowadzi się z Polski. Zaczyna studia w Londynie

Roksana Węgiel (20 l.) jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Ma jednak spore ambicje, które zdecydowane wychodzą poza granice naszego kraju. Nie jest tajemnicą, że gwiazdka marzy o współpracy z najlepszymi światowymi producentami oraz markami. Roxie prężnie rozwija swoją karierę zawodową i uczestniczy w wielu projektach reklamowych. Na początku roku Roksana Węgiel została jedną z twarzy popularnej angielskiej marki kosmetycznej.

Młodziutka piosenkarka przygotowuje się również do wyprowadzki z Polski. Na początku sierpnia pochwaliła się, że została studentką jednego "ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie"! Tym samym Roksana Węgiel za niedługo rozpocznie naukę na angielskim Nottingham Trent University. Gwiazda wybrała kierunek "Commercial Songwriting & Production", związany z pisaniem piosenek oraz ich produkcją. Będzie studiować stacjonarnie w placówce w Londynie.

Kevin na wakacyjnych fotkach. Fani w zachwycie

Jednak zanim Roksana pojawi się na zajęciach, razem z mężem bawi się na Bali. Niedawno pochwaliła się fotkami z romantycznej kolacji. 20-latka zachwycała w soczyście czerwonej kreacji! Teraz przyszła kolej na jej ukochanego, który opublikował na Instagramie serię wakacyjnych fotek. Kevin Mglej z uśmiechem pozuje w basenie.

Chwila odpoczynku przed ciężką pracą - napisał.

Na jednym ze zdjęć towarzyszy mu żona, którą szczęśliwy Kevin całuje w policzek. Fani w komentarzach zachwycają się wakacyjnymi kadrami oraz zakochaną parą. Pod postem aż zaroiło się od komplementów!

Przeglądając wrzucone przez Kevina zdjęcia nie da się przeoczyć pewnej rzeczy. Producent muzyczny nie rozstaje się bowiem ze srebrnym krzyżykiem. Młodzi małżonkowie od dawna podkreślają, jak ważną rolę w ich życiu pełni wiara.

