Roksana Węgiel (20 l.) to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy. Młodziutka wokalistka dosłownie dorastała na oczach widzów, a część z nich nadal widzi w niej dziecko. Być może też właśnie dlatego, jej związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem (29 l.) wzbudza tak wielkie zainteresowanie.

Zakochani pod koniec sierpnia ubiegłego roku przyrzekali sobie miłość przed ołtarzem. Nie kryją bowiem, że wiara jest bardzo ważna w ich życiu. Pierwszą rocznicę ślubu świętowali 25 sierpnia. Kevin Mglej przygotował dla swojej ukochanej romantyczną kolację w przepięknym miejscu.

Roxie Węgiel kusi w soczystej czerwieni

Kilka dni po rocznicy zakochani udali się na egzotyczne wakacje. Tym razem wypoczywają na Bali i to w bardzo luksusowych warunkach. Roksana Węgiel na Instagramie zamieściła zdjęcia z kolejnego pamiętnego wieczoru. Miniony wieczór spędzili w eleganckiej restauracji. Młodziutka piosenkarka wybrała na tę okazję kreację, od której nie dało się oderwać wzroku.

Roxie zachwycała w czerwonej sukience z długim rozcięciem, które odsłoniło zgrabne nogi piosenkarki. W komentarzach fani nie ustają w zachwytach i nie szczędzą swojej idolce komplementów. Internauci są zgodni - czerwień to jej kolor!

20-letnia gwiazdka od pewnego czasu chętnie odsłania coraz więcej ciała. Na jej instagramowym koncie nie brakuje roznegliżowanych fotek. Podczas występów również prezentuje się w coraz odważniejszych stylizacjach.

