Romantyczna rocznica Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Mąż wokalistki przygotował wyjątkową niespodziankę. Co za gest!

Roxie Węgiel i Kevin Mglej obchodzili pierwszą rocznicę ślubu 25 sierpnia 2025 roku.

i obchodzili pierwszą rocznicę ślubu 25 sierpnia 2025 roku. Artystka pochwaliła się w mediach społecznościowych romantyczną kolacją z widokiem na Warszawę.

Para pobrała się w 2024 roku w Dydni na Podkarpaciu, a ich wesele odbyło się w klimatycznej winnicy.

W poniedziałek, 25 sierpnia, Roksana Węgiel i Kevin Mglej świętowali swoją pierwszą rocznicę ślubu. Jak zdradziła wokalistka, to właśnie Kevin zorganizował całą oprawę wieczoru – od aranżacji stołu po romantyczne detale.

Na nagraniu opublikowanym przez Roxie na Instastory widać bajkowy klimat – czerwone obrusy, bukiety kwiatów, elegancko zastawiony stół oraz dziesiątki świec, które rozświetlały nocną panoramę Warszawy. Artystka zaprezentowała się w efektownej, czarnej mini sukience, podkreślając wyjątkowość chwili.

Kocham!

– napisała Roxie Węgiel, oznaczając męża i dodając wzruszone emotki.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej świętowali papierową rocznicę

Przypomnijmy, że para pobrała się 25 sierpnia 2024 roku w malowniczym kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu. Przyjęcie weselne odbyło się w urokliwej winnicy "Piwnice Półtorak", a na liście gości nie zabrakło znanych twarzy ze świata show-biznesu.

Z okazji rocznicy Roxie opublikowała także wzruszającą fotografię sprzed roku, na której stoi u boku Kevina przed ołtarzem.

Rok temu. Kocham cię, mężu

– napisała pod zdjęciem, które szybko zebrało tysiące polubień i dziesiątki komentarzy pełnych gratulacji.

Oto niektóre z nich:

Piękna para !! ❤️❤️❤️ obyście byli szczęśliwi przez całe życie

Gratulacje!! Życzę Wam kolejnych lat razem, jesteście wspaniałą parą!!🤍🕊️

Dużo szczęścia, miłości i błogosławieństwa 🥹🤍

Gratulacje miśki!! Niech Wasze małżeństwo będzie zawsze pełne miłości, szczęścia, ciepła oraz wzajemnego wsparcia🤍🕊️

Co ciekawe, na Instastory pojawiła się "rozszerzona wersja" tego zdjęcia, przerobiona z pomocą AI na wideo. Para odwraca się w kierunku ołtarza, z którego w stronę nieba lecą dwa białe gołębie. W tle pojawia się serce. Stopklatki znajdziecie w naszej galerii.

