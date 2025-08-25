Roxie Węgiel wcześniej półnaga, teraz jak anioł. Tak śpiewała "na chwałę bożą"

2025-08-25

Roksana Węgiel jest osobą wyjątkowo religijną i chętnie bierze udział w wydarzeniach dotyczących wiary katolickiej. Ostatnio pojawiła się na jednym z nich, gdzie śpiewała, jak to ujął jej mąż Kevin Mglej, "na chwałę bożą". Wyglądała przy tym jak anioł! Aż trudno nie porównywać tej białej stylizacji do ubrań, jakie młoda gwiazda nosi na inne imprezy. Wówczas nie jest tak skromna.

Roksana Węgiel była jedną z gwiazd, które 24 sierpnia wystąpiły na imprezie modlitewnej ChwałaMu. Wyglądała jak anioł!

(...) Będziemy razem uwielbiać Boga także z… Roksaną Węgiel-Mglej! To głos, który zachwyca miliony, i serce oddane Bogu oraz muzyce. Od zwycięstwa w Eurowizji Junior po niezliczone koncerty w Polsce i na świecie - Roksana nie przestaje zaskakiwać autentycznością, pasją i radością. Teraz stanie z nami ramię w ramię, by śpiewem oddać chwałę Temu, który jest ponad wszystko - zapowiadali organizatorzy.

Niedługo po koncercie Roxie pokazała nagranie z wydarzenia. I napisała na swoim profilu na Instagramie, że jest wdzięczna za miniony weekend:

Grateful for this weekend.

Roxie ma wsparcie męża. Oboje są bardzo wierzący

Roksanę mocno wspiera jej małżonek. Kevin Mglej dodał nagranie żony z jej występu i napisał:

Czy można zaśpiewać na Atlas Arenie, śpiewając na chwałę bożą? Można.

I dodał:

Super było widzieć tak dużo młodych osób. Takie dni przemieniają serca.

Występ Roksany odbył się dzień przed rocznicą ślubu kościelnego pary. Węgiel na scenie pojawiła się w białej, długiej, zwiewnej sukience, która mogłaby uchodzić za ślubną. Wyglądała delikatnie i dziewczęco, wręcz anielsko - w końcu ma zaledwie 20 lat. Co ciekawe, Roxie na co dzień, a także na wydarzenia muzyczne albo show-biznesowe ubiera się zupełnie inaczej.

Roxie Węgiel odsłania ciało

Na zdjęciach i filmikach z imprez niereligijnych widać Roksanę w mocno wydekoltowanych sukienkach, obcisłych wdziankach czy kusych szortach. Piosenkarka nie ma również oporów przed pokazywaniem się w sieci w bikini albo skąpej bieliźnie. To nie podoba się jej bardzo wierzącym fanom, jednak większość wielbicieli Węgiel akceptuje jej podwójny wizerunek.

"Go girl! Jesteś niesamowita", "Uwielbiam twój głos w piosenkach religijnych… Głos anioła", "Przepiękna", "wyglądałaś jak aniołek" - czytamy w komentarzach.

