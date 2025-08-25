Roxie Węgiel wcześniej półnaga, teraz jak anioł. Tak śpiewała "na chwałę bożą"

Roksana Węgiel była jedną z gwiazd, które 24 sierpnia wystąpiły na imprezie modlitewnej ChwałaMu. Wyglądała jak anioł!
(...) Będziemy razem uwielbiać Boga także z… Roksaną Węgiel-Mglej! To głos, który zachwyca miliony, i serce oddane Bogu oraz muzyce. Od zwycięstwa w Eurowizji Junior po niezliczone koncerty w Polsce i na świecie - Roksana nie przestaje zaskakiwać autentycznością, pasją i radością. Teraz stanie z nami ramię w ramię, by śpiewem oddać chwałę Temu, który jest ponad wszystko - zapowiadali organizatorzy.
Niedługo po koncercie Roxie pokazała nagranie z wydarzenia. I napisała na swoim profilu na Instagramie, że jest wdzięczna za miniony weekend:
Grateful for this weekend.
Roxie ma wsparcie męża. Oboje są bardzo wierzący
Roksanę mocno wspiera jej małżonek. Kevin Mglej dodał nagranie żony z jej występu i napisał:
Czy można zaśpiewać na Atlas Arenie, śpiewając na chwałę bożą? Można.
I dodał:
Super było widzieć tak dużo młodych osób. Takie dni przemieniają serca.
Występ Roksany odbył się dzień przed rocznicą ślubu kościelnego pary. Węgiel na scenie pojawiła się w białej, długiej, zwiewnej sukience, która mogłaby uchodzić za ślubną. Wyglądała delikatnie i dziewczęco, wręcz anielsko - w końcu ma zaledwie 20 lat. Co ciekawe, Roxie na co dzień, a także na wydarzenia muzyczne albo show-biznesowe ubiera się zupełnie inaczej.
Roxie Węgiel odsłania ciało
Na zdjęciach i filmikach z imprez niereligijnych widać Roksanę w mocno wydekoltowanych sukienkach, obcisłych wdziankach czy kusych szortach. Piosenkarka nie ma również oporów przed pokazywaniem się w sieci w bikini albo skąpej bieliźnie. To nie podoba się jej bardzo wierzącym fanom, jednak większość wielbicieli Węgiel akceptuje jej podwójny wizerunek.
"Go girl! Jesteś niesamowita", "Uwielbiam twój głos w piosenkach religijnych… Głos anioła", "Przepiękna", "wyglądałaś jak aniołek" - czytamy w komentarzach.
