Za krótko! Roxie Węgiel miała problem z mikrosukienką. Wystarczył jeden ruch, by pokazać za dużo

2025-08-27 11:21

Roxie Węgiel na niedawną imprezę religijną założyła białą, długą sukienkę, w której wyglądała jak anioł. Niedługo później pojawiła się na kolejnym koncercie i, jakby dla równowagi, pokazała się fanom w kusej, czerwonej mini - niczym diablica! Szybko stało się jasne, że długa kreacja była jednak dużo bezpieczniejsza. Mini w trakcie tańca podciągała się, ukazując odrobinę za wiele. Gwiazda musiała śpiewać, ruszać się na scenie i jeszcze poprawiać sukienkę. A to wszystko w klapkach na szpilce!

Roksana Węgiel wystąpiła podczas wydarzenia jednej z marek kosmetycznych i oczarowała publiczność, która świetnie bawiła się podczas koncertu 20-latki. Na instagramowym profilu Roxie pojawiło się mnóstwo nagrań, które uwieczniły jej wieczorną stylizację. Nie ma co ukrywać, Węgiel robiła wrażenie!

Jej czerwona, marszczona, asymetryczna sukienka przyciągała wzrok. A że Roxie jest szczuplutka, to mini leżała na niej idealnie. Przynajmniej do czasu, gdy gwiazda zaczęła tańczyć na scenie.

Wpadka. Roxie Węgiel musiała poprawiać sukienkę

Kusa mini byłaby świetnym wyborem na randkę z ukochanym mężem, ale na scenie się nie sprawdziła. Tu prawdą okazało się twierdzenie, że jak coś jest ładne, to jest niepraktyczne. Niestety, zmysłowa kreacja w zestawieniu z klapeczkami na wysokich obcasach była utrapieniem dla młodej wokalistki.

Doświadczona i zaprawiona w bojach Roxie poradziła sobie z wyzwaniem, ale łatwo nie było. W jednej dłoni trzymała mikrofon, drugą co chwilę sięgała do sukienki, która z każdym jej ruchem wędrowała wyżej i wyżej.

W końcu kreacja zaczęła odsłaniać pośladki Roksany. Interwencje piosenkarki niewiele dały, sukienka za nic nie chciała leżeć na swoim miejscu. Węgiel musiała łączyć wykonywanie piosenek z ruchem scenicznym i poprawianiem kreacji. Należą jej się brawa za cierpliwość i opanowanie. Prawdopodobnie większość widzów nawet nie zauważyła, że coś jest nie tak ze strojem gwiazdy.

Kilka dni wcześniej Roxie śpiewała podczas wydarzenia modlitewnego i tak nie miała podobnych problemów. Ubrała się bowiem w długą sukienkę, która zakrywała ją od stóp do głów. O wpadce nie było mowy.

