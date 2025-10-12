"Taniec z Gwiazdami": Ogień na parkiecie i taniec z wężem strażackim

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w 5. odcinku zaprosił na parkiet z gwiazdami ich bliskich. Wzruszeń z pewnością nie zabraknie, choćby przy Barbarze Bursztynowicz i jej mężu, Jacku Bursztynowiczu. Będzie też kontrowersyjnie - choćby za sprawą "najgorętszej" pary sezonu - Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, który do udziału zaprosił swoją mamę, z którą przez 12 lat nie miał kontaktu...

17. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", odcinek 5.

Do tej pory z programem "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" pożegnała się Ewa Minge i Lanberry z Piotrem Musiałkowskim.

W piątym odcinku zobaczymy więc na parkiecie nieco uszczuplone grono gwiazd - Maję Bohosiewicz, Barbarę Bursztynowicz, Katarzynę Zillmann, Tomasza Karolaka, Marcina Rogacewicza, Maurycego Popiela, Aleksandra Sikorę, Wiktorię Gorodecką i Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Oceni ich niezmiennie jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak, a program prowadzą oczywiście Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. 

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji live!

Na żywo

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Odcinek 5.

Nie mogło być inaczej - wszyscy jurorzy Wiktorii Gorodeckiej, Kamilowi Kuroczko i strażakowi Konstantemu dali cztery 10, czyli zdobyli 40 punktów.

20:17

Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko występują z bratem aktorki - Konstantym, który jest zawodowym strażakiem na Litwie. Dlatego utwór został dobrany tematycznie - "Płonąca stodoła" Czesława Niemena. Mało tego - na koniec występu w studio pojawił się też prawdziwy ogień!

Na parkiecie też było gorąco. Co na to jury?

- Po tym jivie niejedna stodoła w okolicy mogłaby spłonąć. Wiktorio, ty masz taką iskrę w sobie... przyciągasz widza jak magnes. To jak tańczysz to jest coś niesamowitego i zjawiskowego - powiedział Rafał Maserak. - To było ogniste, rytmiczne, czuć było ducha jiva. Kompletne show! - dodał juror i zachwalał też technikę.

- Tutaj emocje były fantastyczne, pomysł cudowny, cały komplet kroków - zrobiony idealnie. Cały spektakl wykonany idealnie i idealnie zatańczony - dołożyła Iwona Pavlović. Wszyscy zachwalali też użycie rekwizytów w tańcu - czerwonej drabiny i węża gaśniczego.

20:16

Krzysztof Ibisz stwierdził, ze kuzynka Ewelina ma wielki talent...

- Olek od małego się przebierał, tańczył... cudowne że dałeś radę takim dwóm petardom! - powiedziała Ewa Kasprzyk.

Rafał Maserak z kolei dodał od siebie podziękowania i gratulacje dla wszystkich występujących gościnnie bliskich gwiazd, a Olek podziękował swoim rodzicom. Za kulisami za to Ewelina powiedziała, że zawsze marzyła, by wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". No dobrze, ale co z punktami?

Rafał Maserak dał im 8 punktów, Ewa Kasprzyk 9, Tomek Swoboda 8, a Iwona Pavlović 7.

20:05

Aleksander Sikora występuje z Darią Sytą i kuzynką - Eweliną.

"Doceniam brata za wytrwałość i dążenie do celu" - powiedziała w materiale, a rodzice wyznali, że są z prezentera bardo dumni. Para nr. 5 w  odcinku nr. 5 wykonuje cha-chę

20:02

20:00

5. odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpoczyna występem wokalnym Roxie Węgiel. Przebrana za syrenkę w cekinowej kreacji Roksana bujała się na huśtawce, podczas gdy widzowie zobaczyli pary i ich gości:

Para numer 1 Maurycy Popiel z mamą Lidią i Sarą Janicką,
Para numer 2 Maja Bohosiewicz z córką Leonią i Albertem Kosińskim,
Para numer 4 Wiktoria Gorodecka z bratem Konstantym i Kamilem Kuroczko,
Para numer 5 Aleksander Sikora z kuzynką Eweliną i Darią Sytą,
Para numer 7 Marcin Rogacewicz z mama Ewą i Agnieszką Kaczorowską,
Para numer 8 Barbara Bursztynowicz z mężem Jackiem i Michałem Kassinem,
Para numer 9 Mikołaj „Bagi” Bagiński z siostrą Matyldą i Magdaleną Tarnowską,
Para numer 10 Katarzyna Zillmann z mamą Ludwiką i Janją Lesar,
Para numer 11 Tomasz Karolak z córką Leną i Izabelą Skierską.

