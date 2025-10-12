"Taniec z Gwiazdami": Ogień na parkiecie i taniec z wężem strażackim

Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko występują z bratem aktorki - Konstantym, który jest zawodowym strażakiem na Litwie. Dlatego utwór został dobrany tematycznie - "Płonąca stodoła" Czesława Niemena. Mało tego - na koniec występu w studio pojawił się też prawdziwy ogień!

Na parkiecie też było gorąco. Co na to jury?

- Po tym jivie niejedna stodoła w okolicy mogłaby spłonąć. Wiktorio, ty masz taką iskrę w sobie... przyciągasz widza jak magnes. To jak tańczysz to jest coś niesamowitego i zjawiskowego - powiedział Rafał Maserak. - To było ogniste, rytmiczne, czuć było ducha jiva. Kompletne show! - dodał juror i zachwalał też technikę.

- Tutaj emocje były fantastyczne, pomysł cudowny, cały komplet kroków - zrobiony idealnie. Cały spektakl wykonany idealnie i idealnie zatańczony - dołożyła Iwona Pavlović. Wszyscy zachwalali też użycie rekwizytów w tańcu - czerwonej drabiny i węża gaśniczego.