Katarzyna Zillmann ma szansę na wygraną w "Tańcu z Gwiazdami"?

Katarzyna Zillmann (30 l.) już w pierwszym odcinku udowodniła, że na parkiecie radzi sobie równie dobrze, co podczas zawodów sportowych. Wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie szybko stała się faworytką do zwycięstwa w siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jednak jej udział w programie wzbudzał kontrowersje na długo przed startem.

Prywatne życie polskiej sportsmenki budzi ogromne zainteresowanie. Cztery lata temu Katarzyna Zillmann dokonała coming outu. Od tamtej pory otwarcie wypowiada się na temat swojej orientacji i związku z Julią Walczak (25 l.). Aktywnie działa też na rzecz równości i jest jedną z ikon społeczności LGBT.

Gdy okazało się, że Zillmann i Janja Lesar (47 l.) stworzą pierwszą kobiecą parę w polskim "Tańcu z Gwiazdami", w mediach społecznościowych zawrzało. Opinie internautów były mocno podzielone. Panie w każdym z odcinków udowadniają, że zasługują na wysokie w miejsce w programie, ale nie wszystkim się to podoba.

Ludwika Zillman opowiedziała o coming oucie córki

W niedzielę odbędzie się rodzinny odcinek, do którego Katarzyna Zillmann zaprosiła swoją mamę, Ludwikę. Jednak zanim zaprezentowały się razem na parkiecie, gościły w programie "Halo, tu Polsat". Towarzyszyła im również życiowa partnerka wioślarki.

Ludwika Zillmann stwierdziła, że jej córka zawsze była wyjątkowa i miała własne zdanie. Wróciła również pamięcią do coming outu córki. Jak stwierdziła, słowa córki wcale jej nie zdziwiły.

Dla mnie wyznanie Kasi, że interesuje się dziewczynami, nie było niczym szokującym - wyznała.

Odniosła się również do fali krytyki, którą wywołał udział Zillman w programie. Jej słowa wiele osób powinno wziąć sobie do serca.

Nie rozumiem, dlaczego takie tematy budzą tyle kontrowersji. Kasia jest przykładną obywatelką, ciężko pracuje na swoje sukcesy, odprowadza podatki, zdobywa puchary dla kraju. Szanujmy się. Powinna być równość, traktujmy się z szacunkiem - zaapelowała Ludwika Zillman.

Opowiedziała również o relacji z ukochaną córki. Wprost stwierdziła, że Julia jest dla niej jak druga córka.

