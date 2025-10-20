Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz sprawili, że parkiet "Tańca z Gwiazdami" zapłonął! Te ruchy mówią wszystko o ich związku

Agnieszka Kaczorowska robi, co może, aby wyuczyć Marcina Rogacewicza kolejnych tańców, a oboje dają z siebie wszystko podczas wielogodzinnych prób i ciężkich treningów. Ale para numer 7 i tak ma w "Tańcu z Gwiazdami" odrobinę łatwiej od konkurentów. Tę dwójkę łączy prawdziwe uczucie, więc gdy taniec wymaga emocji, dużo prościej jest im je wykrzesać niż gwiazdom i trenerom, których nie łączy nic poza sympatią i wolą walki o Kryształową Kulę.

W ostatnim odcinku "TzG" zauważył to Stefano Terrazzino, który szkolił Rogacewicza. Uczestnicy 17. edycji show Polsatu wykonywali bowiem choreografie sprzed lat - najlepsze, najciekawsze, najbardziej widowiskowe.

Uczucie i namiętność Kaczorowskiej i Rogacewicza widać było w szóstym odcinku jak na dłoni - para zmierzyła się z cha-chą i układem zaprezentowanym wcześniej przez Julię Wieniawę i Stefano Terrazzino. Wówczas aktorka i tancerz wypadli rewelacyjnie! Rogacewicz i Kaczorowska też sprawili, że parkiet zapłonął, a świadomość, że ci dwoje niczego nie udają, namieszała w głowach nawet jurorom.

Kaczorowska i Rogacewicz pokazali, co to znaczy zmysłowy taniec. Można było się zawstydzić

Agnieszka była na pierwszym planie, ale ja nie oceniam Agnieszki. Oceniam ciebie. Dawno nie widziałam tak dobrej cha-chy - mówiła Iwona Pavlović tuż po występie pary numer 7 do Rogacewicza.

Ale zanim udało jej się zapanować nad sobą po sensualnym widowisku, poruszyła temat ruchów podbrzusza, jakie zaprezentował aktor. Jurorzy żartowali też o... konarach. Wszyscy zauważyli zmysłową więź pomiędzy Rogacewiczem a Kaczorowską!

Gdy skończyły się żarty, Rafał Maserak zwrócił uwagę na to, że aktor zaczął panować nad swoją partnerką i prowadzić ją w tańcu, a para dostała w sumie 40 punktów! Jak wy oceniacie taniec tej dwójki?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!