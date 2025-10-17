Chemia na całego! Namiętny trening Kaczorowskiej i Rogacewicza rozgrzał fanów do czerwoności

Od pierwszych odcinków jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zwracają uwagę widzów. Ich występy nie tylko imponują techniką i precyzją, ale także przyciągają emocjami, które widać w każdym geście i spojrzeniu. Para, będąca również parą prywatnie, już od pierwszych odcinków wzbudza ogromne zainteresowanie. W pierwszych momentach programu nie zabrakło głośnego pocałunku i szczerych wyznań miłości, które ugruntowały ich status najgorętszego duetu tego sezonu. W jednym z wcześniejszych odcinków Marcin zaprosił na parkiet swoją mamę, z którą nie miał kontaktu przez wiele lat, co stało się jednym z najbardziej wzruszających momentów programu.

Kaczorowska i Rogacewicz dali niezły popis w sieci

Tym razem Agnieszka i Marcin podzielili się z fanami nagraniem z prywatnego treningu, w którym odtwarzają legendarną scenę taneczną z "Dirty Dancing". Choreografia pełna była bliskości, czułych gestów i zmysłowych ruchów, które odzwierciedlają silną więź między uczestnikami programu. Marcin z pełnym zaangażowaniem wcielił się w rolę filmowego Johnny’ego, a Agnieszka z gracją i elegancją odtworzyła postać Baby, nie tracąc przy tym własnej ekspresji.

Fani w sekcji komentarzy podkreślali, że taniec i emocje, jakie przekazali Agnieszka i Marcin były magiczne i piękne! Agnieszka szybko jednak wyjaśniła, że gorąca choreografia nie będzie częścią oficjalnego występu.

Tańczymy co innego... To tak w ramach zabawy w międzyczasie - mówiła Agnieszka Kaczorowska.

Warto przypomnieć, że poprzednie odcinki pokazały również bardziej rodzinny wymiar ich historii – wspólne chwile z rodzicami Marcina wzbudziły ogromne wzruszenie wśród widzów, pokazując, że duet łączy nie tylko taniec, ale i głęboka więź emocjonalna.

