Agnieszka Kaczorowska zachwala Marcina Rogacewicza i wbija szpilę mężowi?

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) rozkwita w nowym związku z aktorem Marcinem Rogacewiczem (45 l.). W najnowszym wywiadzie podkreśliła, że znów czuje się kobieco i wie, że ma u boku silne, męskie ramię. Tym samym wbija szpilę byłemu wkrótce mężowi. O Macieju Peli (35 l.) mówiła przecież, że czuła się z nim, jakby miała jeszcze jedno dziecko...

Agnieszka Kaczorowska pod wrażeniem Marcina Rogacewicza. Oberwało się Peli?

Jej związki zaczynają się i kończą na oczach całej Polski. O tym, że w jej małżeństwie z tancerzem Maciejem Pelą dzieje się źle, dowiedzieliśmy się w trakcie trwania programu "Królowa przetrwania", w którym Agnieszka wzięła udział przed rokiem.

Przed kamerami TVN7 zaczęła narzekać na swojego męża. - Wiesz, jak on przybiera postać ofiary, to nie umiem k***a wydobyć z siebie grama empatii. Ja mam wtedy takie: k***a weź, ogarnij się - powiedziała i ujawniła, jak wyglądał jeden z poważnych kryzysów w ich związku. Pela próbował uporać się wtedy z tym, że został "mężem znanej żony" i czuł się odsunięty w cień. - Kiedy on był w takim kryzysie, ja autentycznie chciałam to wszystko rzucić, bo ja miałam już nie dwójkę, ale trójkę dzieci. Ja się poczułam jak najgorsza żona na świecie, która nie daje grama wsparcia. Bo ja nie weszłam w ten jego kryzys. A kto by k***a rodzinę utrzymał? - dodała. Jak wiemy, tuż po powrocie Agnieszki z dżungli para się rozstała, a na jaw wyszła jej relacja z dźwiękowcem, który pracował na planie.

Od początku tego roku Agnieszka spotyka się z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Na początku września, w pierwszym odcinku nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", oficjalnie potwierdzili swój związek. - Co zobaczyłaś w Marcinie? Które z poziomów jego osobowości, uzupełniały te twoje deficyty, braki, niedoskonałości poprzedniego życia? - zapytano tancerkę w najnowszym wywiadzie. Odpowiadając, Agnieszka nie omieszkała wbić Maciejowi Peli małej szpili. - Męską siłę w połączeniu z wrażliwością. Taką sprawczość, moc - odpowiedziała. Jednocześnie podkreśliła, że życzy swojemu byłemu wkrótce mężowi szczęścia. - Ja, ponieważ jest to tata moich dzieci, życzę mu dobrze i chciałabym, żeby mu się tam wszystko poukładało - powiedziała w podcaście Wojewódzki/Kędzierski.

W rozmowie z "Super Expressem" z kolei Kaczorowska i Rogacewicz podkreślają, że ich związek narodził się z przyjaźni. - Absolutnie! Połączyła nas wspólnota doświadczeń - powiedzieli nam. - Poznajemy się teraz z każdej strony. Puszczają te blokady wszystkie. Wychodzą z nas różne nasze przeżycia. I poprzez taniec to wszystko jakoś tam wypuszczamy z siebie. To fajne i dobre doświadczenie - mówiła w rozmowie z Julitą Buczek Agnieszka.

