Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zawstydzili widzów płomiennym tańcem. Iwona Pavlović mocno to skomentowała

Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" wzbudza coraz większe emocje, które buzują, gdy na parkiecie pojawiają się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Od dawna wiadomo, że ta dwójka pała do siebie uczuciem i od miesięcy tworzy udany związek. Aktor jest już po rozwodzie, jego ukochana wciąż nie, jednak to nie przeszkadza im w budowaniu relacji.

Aktorka znana z "Klanu" w show Polsatu trenuje swojego życiowego partnera, a ten bierze sobie nauki do serca. Ostatnio Kaczorowska i Rogacewicz zaprezentowali swój kunszt w zmysłowej rumbie, która zgorszyła widzów. Iwona Pavlović ma na ten temat coś niecoś do powiedzenia!

Zobacz także: Maserak komentuje erotyczny występ Kaczorowskiej i Rogacewicza. Szok, co wyjawił juror

Kaczorowska i Rogacewicz pokazali zbyt wiele uczucia? Internauci komentowali na potęgę

Wykonanie Rogacewicza i Kaczorowskiej oceniono na 38 punktów. Aktorka tańczyła ubrana w niesamowitą sukienkę, która odsłaniała cały bok ciała, a nawet sporo więcej! Choć sięgała niemal do ziemi, to niewiele przykrywała, ponieważ wykonano ją z pasów prześwitującej i nieprześwitującej tkaniny. Od Kaczorowskiej nie dało się oderwać oczu. Jeśli dodamy do tego niemal erotyczne gesty i namiętne spojrzenia i tak już zmysłowego tańca, dostaniemy eksplozję... komentarzy w sieci.

Część internautów była zachwycona, inni wspominali o przesadzie.

Zobacz także: Rodzinne emocje na parkiecie! Mama Rogacewicza wchodzi do gry z Agnieszką Kaczorowską!

"Ognista była ta rumba i bardzo zmysłowa. Mnie się bardzo podobało. Proszę o więcej w następnych odcinkach", "Przepiękny taniec, taki romantyczny i seksowny", "Cudeńko", "Obłęd" - pisali jedni.

A inni komentowali:

"Minus za przemycenie partnera do programu. To ma wpływ na dotyk, kroki - wśród innych par nie każdy może sobie na taką bliskość", "Ja nie wiem jak Marcin może się skupić przy Agnieszce na tańcu", "Nie można jej było normalnie ubrać, żeby pokazać piękny taniec tylko goliznę?", "Erotyzm ok, ale dla mnie zbyt duża dawka".

Zobacz także: To była żona Marcina Rogacewicza odeszła do innego mężczyzny?! Wymowna reakcja aktora

Co na to Pavlović?

Okazuje się, że Iwona Pavlović, która w tańcu widziała już chyba wszystko, nie była dla Kaczorowskiej i Rogacewicza tak ostra jak internauci. Jurorka w rozmowie z "Faktem" wyznała, że w tańczących dwójkach widzi ludzi tworzących sztukę i status ich związków w prywatnym życiu nie ma dla niej znaczenia:

W ogóle mi to nie przeszkadza ani też nie interesuje! Wiesz, ja jestem zawodowym sędzią, (...) nie ma to kompletnie wpływu na moją ocenę i na mój odbiór. Dla mnie mogą być razem, mogą być oddzielnie, nie ma to dla mnie znaczenia przy ocenie ich tańca. I tyle, bo wiesz, może przed telewizorami jest inaczej, bo jest to program rozrywkowy, więc ludzie lubią doszukiwać się różnych spraw. Ja to w ogóle zostawiam. Powiem, że teraz dopiero zadałeś mi pytanie, to sobie przypomniałam, że oni są razem. Ja odbieram ich jako dzieło artystyczne, a nie jako para, która jest razem lub nie.

Zobacz także: Wojewódzki nagle wypalił o Maćku Peli. Znaczące miny Rogacewicza i dyplomatyczna odpowiedź Kaczorowskiej

Co o tym sądzicie? Pavlović ma rację? A może to, co Kaczorowska i Rogacewicz wyprawiają na parkiecie, nie powinno mieć miejsca, bo ich prywatna relacja wpływa na występy?

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska rozpływa się nad nowym ukochanym. W tym jest lepszy od Peli?

Zobacz więcej zdjęć. Maurycy Popiel zatańczy z mamą w "Tańcu z Gwiazdami"! Nie jest anonimowa - to aktorka

Lanberry odpadła z "Tańca z Gwiazdami", bo nie miała łzawej historii? "Ja mam gdzieś kontrowersje" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.