Rodzinne emocje na parkiecie! Mama Rogacewicza wchodzi do gry z Agnieszką Kaczorowską!

Każda edycja "Tańca z Gwiazdami" dostarcza fanom programu wielu emocji, ale to właśnie odcinki tematyczne najczęściej zapadają w pamięć na długo. Po tygodniach ciężkich treningów, stresujących występów i rywalizacji, przyszedł czas na coś bardziej osobistego. W tym tygodniu uczestnicy zaprezentują układy, w których wystąpią z członkami swoich rodzin. Wśród nich znalazł się także Marcin Rogacewicz, któremu tym razem na parkiecie towarzyszyć będzie ukochana mama.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska od początku edycji należą do ulubieńców publiczności. Ich chemia, humor i zaangażowanie sprawiają, że z tygodnia na tydzień zdobywają coraz większe uznanie zarówno jurorów, jak i widzów. Jednak to, co zobaczymy w najnowszym odcinku, może być ich najbardziej osobistym i wzruszającym występem.

Tym razem do duetu dołączy mama aktora, której - jak sam przyznał w wywiadzie dla "Super Expressu" nie trzeba było długo namawiać na udział w show!

Agnieszka Kaczorowska, ma już doświadczenie w przygotowywaniu emocjonalnych choreografii, więc pewnie postawi na taniec pełen uczuć i rodzinnego ciepła. Jak się jednak okazuje, nie zna mamy swojego partnera.

A ja ją dopiero wtedy poznam - wyznała Agnieszka w rozmowie z portalem pudelek.pl.

Próby do występu są dla wszystkich ogromnym przeżyciem. Mama Marcina Rogacewicza, choć nie ma profesjonalnego doświadczenia tanecznego - wcześniej trochę tańczyła. Jak zdradził sam aktor, jego mama chętnie tańczyła podczas rodzinnych spotkań.

Jak byłem mały, pamiętam, że jak u nas z domu były różnego rodzaju imprezy, to pamiętam, że tańczyła z wujkiem Zbyszkiem, pamiętam, że bardzo dużo - powiedział "Super Expressowi" Rogacewicz.

Rogacewicz zapytany o to, jakie ma relację z mamą, uciął rozmowę.

Słuchajcie, zostawmy to na następny tydzień, bo to będzie odcinek rodzinny, tam powiem więcej. A na ten moment tyle wystarczy - wyznał "Super Expressowi" Marcin.

Odcinek rodzinny od lat uchodzi za jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w "Tańcu z Gwiazdami". Zwykle to właśnie wtedy uczestnicy pokazują swoją bardziej wrażliwą stronę, a program zamienia się w prawdziwy festiwal emocji. Widzowie mogą spodziewać się wielu wzruszeń i łez, ale też radości i wspólnego świętowania więzi rodzinnych!

