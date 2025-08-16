Maciej Musiał na jachcie pokazuje klatę! 30-latek w życiowej formie

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-16 7:48

Maciej Musiał postanowił na chwilę odetchnąć od pracy i ruszył na wakacje. 30-letni aktor, znany z takich produkcji jak Rodzinka.pl czy międzynarodowy serial Netfliksa 1899, pochwalił się fanom zdjęciami z urlopu. Na opublikowanych fotografiach i nagraniach zaprezentował nie tylko piękne widoki, ale też swoją wyrzeźbioną sylwetkę.

Kariera Macieja Musiała to historia młodego aktora, który konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim show-biznesie. Najpierw zdobył popularność jako Tomek Boski w kultowej dla wielu widzów produkcji TVP -Rodzince.pl. Później udowodnił, że nie zamierza zatrzymywać się tylko na jednej roli, i poszerzył swoje portfolio o filmy oraz seriale, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Jego nazwisko pojawiło się nawet wśród obsady produkcji Netfliksa, co otworzyło mu drzwi do międzynarodowej kariery. Choć zawodowo Musiał jest bardzo aktywny, w sprawach prywatnych stara się zachowywać większą dyskrecję. Wiadomo jednak, że od pewnego czasu związany jest z modelką i influencerką Zosią Gajewską.

Zobacz też: Maciej Musiał będzie ojcem? Intymne wyznanie aktora. "Ważny czas"

Maciej Musiał chwali się boską sylwetką

W niedawnych wywiadach młody aktor zdradził, że myśli już o kolejnym etapie życia - założeniu rodziny. Co ciekawe, los sam napisał do tego pewną filmową metaforę. W nowej odsłonie Rodzinki.pl Musiał wciela się bowiem w ojca, po raz pierwszy w karierze mając okazję zagrać rodzica.

Choć zawodowe plany pochłaniają mu sporo czasu, przed końcem wakacji zdecydował się na krótki odpoczynek. Wybrał rejs jachtem w towarzystwie swojego menadżera i jego bliskich. Jednak nawet na urlopie nie zapomina o fanach. Na Instagramie pojawiła się seria fotografii oraz krótkich filmików z wyjazdu. Nie zabrakło też ujęć, na których Musiał z dumą prezentuje efekty pracy nad swoją sylwetką.

Trzeba przyznać, że aktor imponuje formą - wyrzeźbiona klatka piersiowa, wyraźnie zarysowane mięśnie i atletyczna postura od razu przyciągają spojrzenia. Nic dziwnego, że wielu internautów komentuje jego zdjęcia, nazywając go "ciacho" czy "najprzystojniejszym aktorem młodego pokolenia". Sam Musiał nie ukrywa, że treningi i dbanie o kondycję są ważnym elementem jego życia, a publikowane fotografie zdają się potwierdzać, że efekty przychodzą wraz z konsekwencją.

Zobacz też: Tak całuje Maciej Musiał! Aktor przyłapany z piękną dziewczyną. Wiemy, kim ona jest

Zobacz naszą galerię: Maciej Musiał na jachcie pokazuje klatę! 30-latek w życiowej formie

Maciej Musiał na jachcie pokazuje klatę! 30-latek w życiowej formie
33 zdjęcia
Sonda
Jaki twoim zdaniem jest Maciej Musiał?
Maciej Musiał u boku pięknej mamy. Fani są zgodni: "Wyglądacie jak rodzeństwo"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ MUSIAŁ