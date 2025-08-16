Kariera Macieja Musiała to historia młodego aktora, który konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim show-biznesie. Najpierw zdobył popularność jako Tomek Boski w kultowej dla wielu widzów produkcji TVP -Rodzince.pl. Później udowodnił, że nie zamierza zatrzymywać się tylko na jednej roli, i poszerzył swoje portfolio o filmy oraz seriale, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Jego nazwisko pojawiło się nawet wśród obsady produkcji Netfliksa, co otworzyło mu drzwi do międzynarodowej kariery. Choć zawodowo Musiał jest bardzo aktywny, w sprawach prywatnych stara się zachowywać większą dyskrecję. Wiadomo jednak, że od pewnego czasu związany jest z modelką i influencerką Zosią Gajewską.

Maciej Musiał chwali się boską sylwetką

W niedawnych wywiadach młody aktor zdradził, że myśli już o kolejnym etapie życia - założeniu rodziny. Co ciekawe, los sam napisał do tego pewną filmową metaforę. W nowej odsłonie Rodzinki.pl Musiał wciela się bowiem w ojca, po raz pierwszy w karierze mając okazję zagrać rodzica.

Choć zawodowe plany pochłaniają mu sporo czasu, przed końcem wakacji zdecydował się na krótki odpoczynek. Wybrał rejs jachtem w towarzystwie swojego menadżera i jego bliskich. Jednak nawet na urlopie nie zapomina o fanach. Na Instagramie pojawiła się seria fotografii oraz krótkich filmików z wyjazdu. Nie zabrakło też ujęć, na których Musiał z dumą prezentuje efekty pracy nad swoją sylwetką.

Trzeba przyznać, że aktor imponuje formą - wyrzeźbiona klatka piersiowa, wyraźnie zarysowane mięśnie i atletyczna postura od razu przyciągają spojrzenia. Nic dziwnego, że wielu internautów komentuje jego zdjęcia, nazywając go "ciacho" czy "najprzystojniejszym aktorem młodego pokolenia". Sam Musiał nie ukrywa, że treningi i dbanie o kondycję są ważnym elementem jego życia, a publikowane fotografie zdają się potwierdzać, że efekty przychodzą wraz z konsekwencją.

