Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Już wszystko jasne. Wiadomo, kto pożegnał się z show Polsatu

W szóstym odcinku (TUTAJ znajdziecie pełną relację) o przetrwanie i przejście do kolejnego etapu "Tańca z Gwiazdami" walczyło 8 par:

Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka,

Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Para numer 5 Aleksander Sikora i Daria Syta,

Para numer 7 Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,

Para numer 8 Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,

Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,

Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Za nami połowa odcinków. W ostatnim nikt nie został wyrzucony, ale tym razem jurorzy i widzowie zdecydowali o odejściu jednej z par. Kto musiał porzucić marzenia o zwycięstwie, nagrodzie i Kryształowej Kuli?

To już połowa "Tańca z Gwiazdami". Odpadły dopiero dwie pary!

W ciągu pięciu epizodów 17. edycji odpadli Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem i Lanberry z Piotrem Musiałkowskim, a z parkietu dobrowolnie zeszła Maja Bohosiewicz, której w show partnerował Albert Kosiński.

Po szóstym odcinku z programem rozstała się kolejna para. Ale zanim do tego doszło, cała szesnastka wykonała układy, które wierni fani "Tańca z Gwiazdami" dobrze znali.

Maurycy Popiel i Sara Janicka przypomnieli widzom niezapomnianą rumbę Kingi Rusin i Stefano Terrazzino, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w historii programu. Dziennikarka i jej partner otrzymali za nią cztery dziesiątki. Aktor musiał zadowolić się niższą oceną - 35 punktów.

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zaprezentowali pełne namiętności tango, które przed laty zatańczyli Klaudia Halejcio i Tomasz Barański. Bagi zgarnął 33 punkty. Aleksander Sikora i Daria Syta przypomnieli sambę, którą 2014 roku zatańczyli Dawid Kwiatkowski i Jania Lesar. Otrzymali same siódemki!

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko odtworzyli rumbę, którą w 2008 roku Agata Kulesza zatańczyła razem ze Stefano Terrazzino. Para zasłużyła na okrągłą 40! Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zmierzyli się z kultowym tangiem z filmu "Moulin Rouge!", które ponad 15 lat temu zatańczyła Edyta Górniak. Taniec gwiazdy "Klanu" wywołał ogromne emocje, a jurorzy zaczęli się kłócić. Było pięknie, ale z błędami, więc aktorka dostała 28 punktów.

Katarzyna Zillmann z Janją Lesar zaprezentowały choreografię Jacka Jelonka i Michała Danilczuka. Jurorzy ocenili ich występ na 38 punktów. Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli układ, który kilka lat temu zaprezentowali Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino i zyskali 40 punktów. Tomasz Karolak z Izabelą Skierską odtworzyli układ, który w 2005 roku wykonali Piotr Gąsowski i Anna Głogowska (była obecna na widowni!) - zebrali 28 punktów.

Kto odpadł w 6. odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Decyzją widzów wysyłających SMS-y oraz jurorów oceniających tańce gwiazd i ich nauczycieli z "Tańcem z Gwiazdami" musieli pożegnać się Aleksander Sikora i Daria Syta!

