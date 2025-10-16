Maja Bohosiewicz rezygnuje z "Tańca z Gwiazdami". Ciało powiedziało dość!

Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" obfitowała w emocje, spektakularne choreografie i rywalizację na najwyższym poziomie. Jedną z najbardziej lubianych uczestniczek była Maja Bohosiewicz, która w parze z Albertem Kosińskim od pierwszych odcinków zbierała pochwały oraz sympatię widzów. Niestety, mimo ogromnego zaangażowania i pasji, gwiazda nie dokończy swojej tanecznej przygody. Od kilku dni pojawiały się plotki, że Maja ma problemy zdrowotne, które mogą uniemożliwić jej dalszy udział w show. W czwartek influencerka sama rozwiała wątpliwości, publikując w mediach społecznościowych krótkie nagranie, w którym potwierdziła swoją rezygnację.

"Tańca z Gwiazdami": Maja Bohosiewicz rezygnuje z programu

Maja i jej taneczny partner Albert Kosiński przez ostatnie tygodnie tworzyli jedną z najbardziej lubianych par tej edycji. Ich występy były pełne energii, wdzięku i emocji, a każda choreografia zbierała pozytywne recenzje od jurorów i publiczności. Niestety, kontuzja pokrzyżowała ich dalsze plany. Aktorka przyznała, że bardzo zależało jej na występie w najbliższym odcinku tematycznym, który miał mieć wyjątkowo rodzinny charakter.

Kochani to dla mnie trudne słowa, ale muszę się nimi podzielić. Z powodu kontuzji muszę zakończyć moją przygodę z "Tańcem z Gwiazdami". Ponad tydzień temu dostałam urazu żeber i pomimo bólu trenowałam dalej, bo naprawdę taniec i ta przygoda dawały mi tak ogromną radość i satysfakcję - powiedziała Bohosiewicz w emocjonalnym filmiku.

Wielu fanów zareagowało pod postem aktorki słowami wsparcia. "Zdrowie jest najważniejsze!", "Byliście cudowni na parkiecie" - pisali internauci. Inni z kolei nie byli tak wyrozumiali, skupili się na finale i spekulują, że ten w związku z takim tempem odpadania par może być dopiero w święta Bożego Narodzenia.

