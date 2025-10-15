Barbara Bursztynowicz rządzi w związku. To ona jest szefową w domu!

W ostatnim wywiadzie dla "Super Expressu" Barbara Bursztynowicz, aktorka i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", wraz z mężem opowiedziała o swoim związku i wspólnym życiu po wielu latach. Para podkreśliła, że kluczem do sukcesu jest zarówno pokonywanie kryzysów, jak i codzienna rozmowa.

Barbara Bursztynowicz jest szefową w swoim związku!

Barbara Bursztynowicz oraz jej ukochany mąż opowiedzieli o swoim związku i sposobach utrzymywania harmonii w relacji. Para podkreśla, że kluczem do trwałości jest pokonywanie trudnych momentów i wspólne rozwiązywanie problemów. Codzienna komunikacja pozwala im lepiej rozumieć swoje potrzeby i unikać nieporozumień, dzięki czemu ich związek jest mocny i pełen wsparcia.

No to mamy takie już pewne stereotypowe, znaczy, może nie stereotypowe, ale stałą odpowiedź, że pierwsza rzecz to jest przezwyciężanie kryzysów, to znaczy nie podejmiemy się kryzysom, tylko staramy się je zwalczyć i druga rzecz to jest rozmowa, że bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Ja wiem, że są różne związki, w niektórych w ogóle panuje milczenie i też są ze sobą długo, prawda, że to może nie jest obowiązkowe, ale my akurat bardzo dużo rozmawiamy - mówi nam Bursztynowicz.

Na pytanie, kto rządzi w związku Barbara Bursztynowicz mówi wprost, że ona.

Chyba to jest może nie tak pół na pół, ale w przeważającej... jakby w większym procencie ja - mówi nam wprost.

Przemilczeć nie mógł tego jej ukochany mąż. Jeśli chodzi o dynamikę w relacji, to widać wyraźny podział ról. Barbara wnosi do związku energię, inicjatywę i odwagę, podczas gdy jej mąż pełni rolę osoby spokojniejszej, umiarkowanej i wyważonej. Dzięki temu różnice charakterów nie dzielą, lecz wzmacniają ich relację.

Ja przez grzeszność nie zaprzeczam. Może tak bym powiedział, że po prostu Basia, bo ja jestem taką osobą raczej umiarkowaną, a Basia jest dużo bardziej dynamiczna, ma zawsze pomysły, ma inicjatywę, ma odwagę. Jestem umiarkowany, zachowawczy, taki bardziej powściągliwy, prawda? Więc ona jest takim dynamizmem w tym naszym związku. I to widać w "Tańcu z Gwiazdami" - mówi nam mąż Bursztynowicz Jacek.

