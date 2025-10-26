Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Już wszystko jasne. Ale tego nikt się nie spodziewał

W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" rządziły włoskie przeboje. Uczestnicy wykonywali skomplikowane choreografie, a w tle słyszeliśmy prawdziwe hity słonecznej Italii. To nie była jedyna niespodzianka. Do jurorów dołączyła bowiem gwiazda, która w przeszłości również walczyła o Kryształową Kulę!

W ubiegłym tygodniu z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Aleksander Sikora i Daria Syta. Tym samym w rywalizacji pozostało siedem par. Byli to:

Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka,

Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Para numer 7 Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,

Para numer 8 Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,

Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,

Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Która z par straciła szansę na nagrody i Kryształową Kulę?

Co się działo w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Jako pierwsza na parkiecie zaprezentowała się para numer 10, czyli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Panie zatańczą sensualną rumbę. Katarzyna dostała owacje na stojąco, cztery dziesiątki i mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Trzeba się zebrać po takim tańcu - powiedziała Iwona Pavlović.

Po sportsmence na parkiet weszli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, którzy zatańczyli salsę. Wysiłki gwiazdy oceniono na 23 punkty. Nota była niska, ale za to aktorka wyglądała wspaniale! Na parkiecie, z odcinka na odcinek, młodnieje i rozkwita.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprezentowali taniec współczesny. Tym razem zostali nagrodzeni tylko 33 punktami.

Mieliście piękną choreografię, ale zabrakło mi tutaj tego lotu. Ponad połowa to było partnerowanie i noszenie Agnieszki - powiedział Tomasz Wygoda.

Po przerwie na parkiet weszła para numer 4 - Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Ta dwójka ma swoim koncie kilka 40! Tym razem również sięgnęła po najwyższe oceny, a jurorzy byli oczarowani i zachwyceni talentem aktorki.

Nieco mniej, bo 36 punktów otrzymał Mikołaj "Bagi" Bagiński, który zatańczył rumbę razem z Magdaleną Tarnowską. Z kolei Tomasz Karolak znów wniósł do programu sporą dawkę humoru. W 7. odcinku razem z Izabelą Skierską zaprezentowali fokstrota i zgarnęli 33 punkty, a więc tyle, co Kaczorowska i Rogacewicz. A to niespodzianka!

Maurycy Popiel i Sara Janicka też zatańczyli fokstrota. Po ich występie publiczność kolejny raz wstała z miejsc, ale jurorzy byli bardziej surowi i przyznali parze 35 punktów.

W 7. odcinku pary miały szansę na dodatkowe punkty dzięki udziałowi w maratonie tanecznym. Maciej Musiał, który na chwilę został jurorem, przyznał 3 punkty Tomaszowi Karolakowi, dwa Barbarze Bursztynowicz, a jeden Katarzynie Zillmann.

Tak prezentowała się tabela, gdy wszystkie punkty zostały przyznane:

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar: 41 pkt.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko: 40 pkt.

Maurycy Popiel i Sara Janicka: 38 pkt.

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska: 36pkt.

Tomasz Karolak i Izabela Skierska: 36 pkt.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska: 33 pkt.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin: 25 pkt.

Kto odpadł w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" odpadli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz! Kto by pomyślał?! To jedno z większych zaskoczeń tej edycji.

Sonia Bohosiewicz o relacji z rodziną. Wyjawiła, jak Maja dostała się do "Tańca z Gwiazdami"