Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Już wszystko jasne. Ale tego nikt się nie spodziewał

W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" rządziły włoskie przeboje. Uczestnicy wykonywali skomplikowane choreografie, a w tle słyszeliśmy prawdziwe hity słonecznej Italii. To nie była jedyna niespodzianka. Do jurorów dołączyła bowiem gwiazda, która w przeszłości również walczyła o Kryształową Kulę!
W ubiegłym tygodniu z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Aleksander Sikora i Daria Syta. Tym samym w rywalizacji pozostało siedem par. Byli to:
- Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka,
- Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Para numer 7 Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,
- Para numer 8 Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
- Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,
- Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
- Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
Która z par straciła szansę na nagrody i Kryształową Kulę?
Co się działo w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"?
Jako pierwsza na parkiecie zaprezentowała się para numer 10, czyli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Panie zatańczą sensualną rumbę. Katarzyna dostała owacje na stojąco, cztery dziesiątki i mnóstwo pozytywnych komentarzy.
Trzeba się zebrać po takim tańcu - powiedziała Iwona Pavlović.
Po sportsmence na parkiet weszli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, którzy zatańczyli salsę. Wysiłki gwiazdy oceniono na 23 punkty. Nota była niska, ale za to aktorka wyglądała wspaniale! Na parkiecie, z odcinka na odcinek, młodnieje i rozkwita.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaprezentowali taniec współczesny. Tym razem zostali nagrodzeni tylko 33 punktami.
Mieliście piękną choreografię, ale zabrakło mi tutaj tego lotu. Ponad połowa to było partnerowanie i noszenie Agnieszki - powiedział Tomasz Wygoda.
Po przerwie na parkiet weszła para numer 4 - Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Ta dwójka ma swoim koncie kilka 40! Tym razem również sięgnęła po najwyższe oceny, a jurorzy byli oczarowani i zachwyceni talentem aktorki.
Nieco mniej, bo 36 punktów otrzymał Mikołaj "Bagi" Bagiński, który zatańczył rumbę razem z Magdaleną Tarnowską. Z kolei Tomasz Karolak znów wniósł do programu sporą dawkę humoru. W 7. odcinku razem z Izabelą Skierską zaprezentowali fokstrota i zgarnęli 33 punkty, a więc tyle, co Kaczorowska i Rogacewicz. A to niespodzianka!
Maurycy Popiel i Sara Janicka też zatańczyli fokstrota. Po ich występie publiczność kolejny raz wstała z miejsc, ale jurorzy byli bardziej surowi i przyznali parze 35 punktów.
W 7. odcinku pary miały szansę na dodatkowe punkty dzięki udziałowi w maratonie tanecznym. Maciej Musiał, który na chwilę został jurorem, przyznał 3 punkty Tomaszowi Karolakowi, dwa Barbarze Bursztynowicz, a jeden Katarzynie Zillmann.
Tak prezentowała się tabela, gdy wszystkie punkty zostały przyznane:
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar: 41 pkt.
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko: 40 pkt.
- Maurycy Popiel i Sara Janicka: 38 pkt.
- Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska: 36pkt.
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska: 36 pkt.
- Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska: 33 pkt.
- Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin: 25 pkt.
Kto odpadł w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"?
W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" odpadli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz! Kto by pomyślał?! To jedno z większych zaskoczeń tej edycji.
