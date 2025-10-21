Piękna partnerka Katarzyny Zillmann prasuje w samej bieliźnie! Domowe tajemnice i zdjęcia pary

Artykuł opisuje związek Katarzyny Zillmann, wioślarki i wicemistrzyni olimpijskiej, z Julią Walczak, kajakarką i wicemistrzynią świata, tworzących popularną parę LGBT w Polsce.

Udział Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami" przyniósł rewolucję w życiu obu kobiet, a Zillmann podkreśla wsparcie, jakie otrzymuje od Walczak, która dba o dom i przygotowuje posiłki.

Walczak wspiera Zillmann w przygotowaniach do występów w programie, a ich wspólne zdjęcia świadczą o silnej miłości i porozumieniu między partnerkami.

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak związek dwóch sportsmenek

Katarzyna Zillmann jak burza ze świata sportu wkroczyła w świat show-biznesu. Wioślarka, która jest mistrzynią świata i Europy, a także wicemistrzynią olimpijska w czwórce podwójnej, nagle z bezpiecznej krainy dość niszowego sportu znalazła się w centrum uwagi. Trzeba jednak dodać, że z mediami Katarzyna Zillmann jest dobrze oswojona. W końcu od dawna jest osobą publiczną, a wielką rozpoznawalność przyniósł jej głośny coming out, w którym ujawniła, że jest osobą LGBT. Wioślarka zdradziła także, że jej partnerką jest Julia Walczak, która z kolei jest... kajakarką (zdobyła m.in. wicemistrzostwo świata w konkurencji C4 na dystansie 500 m.). Udział w programie "Taniec z Gwiazdami" dla obu pań oznaczał także rewolucję w życiu prywatnym.

Nie przegap: Te zdjęcia Katarzyny Zillmann zawstydzą nawet Iwonę Pavlović. Wioślarka wyszła na salony bez stanika!

Partnerka Katarzyny Zillmann przygotowuje ciepłe posiłki i pracuje w samej bieliźnie

Przygotowując się do tanecznych występów, Katarzyna Zillmann miała pełne wsparcie partnerki. To Julia Walczak dba o takie prozaiczne sprawy jak ciepły posiłek w domu.

Tylko jeden sportowiec w historii wygrał „Taniec z Gwiazdami”. Historia wyciskała łzy z oczu fanów

Ona tworzy moją postać, ona jest moim ogromnym wsparciem, gdyby nie ona, pewnie nie miałabym takich dobrych warunków do trenowania, bo na sali spędzamy bardzo dużo czasu, praktycznie cały dzień mnie nie ma

- mówiła wioślarka w rozmowie z "Super Expressem". Ze zdjęć Julii Walczak zamieszczonych w mediach społecznościowych można też wywnioskować, że odpowiada za prasowanie. Wykonuje tę czynność w samej bieliźnie (fotki prezentujemy w naszej galerii pod artykułem). Robi się gorąco od samego patrzenia na piękną partnerkę Katarzyny Zillmaann. Wspólne fotografie wioślarki i kajakarki nie pozostawiają złudzeń - panie naprawdę się kochają, a do tego świetnie się dogadują. Kto wie, może kiedyś role się odwrócą i to Julia Walczak będzie występować w show "Taniec z Gwiazdami", a Katarzyna Zillmann - w przerwie między treningami - zajmie się przygotowaniem ciepłych posiłków.

Galeria: Katarzyny Zillmann i Julia Walczak prywatnie i na salonach