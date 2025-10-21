Tylko jeden sportowiec w historii wygrał „Taniec z Gwiazdami”. Historia wyciskała łzy z oczu fanów [GALERIA]

„Taniec z Gwiazdami” przez lata gościł na ekranach telewizorów w całej Polsce

W tej edycji „TzG” znakomicie radzi sobie Katarzyna Zillmann, która może zostać drugą sportsmenką, która zwycięży w tym show

Kim była jedyna sportsmenka, która zwyciężyła w „Tańcu z Gwiazdami”? Jej historia wyciskała łzy

„Taniec z Gwiazdami”: Tylko jeden sportowiec wygrał całą edycję

„Taniec z Gwiazdami” powoli będzie wkraczał w decydującą fazę. Świetnie w tej edycji radzi sobie Katarzyna Zillmann, polska olimpijka, która sięgnęła po medal na igrzyskach w Tokio. O jej karierze więcej zaczęło się mówić po głośnym coming-oucie i wyznaniu, że jej partnerką jest inna reprezentantka Polski Julia Walczak. Zillmann otworzyła tym samym drogę dla innych sportowców, którzy odważyli się mówić o swojej orientacji seksualnej.

Zillmann ma szansę zostać drugim sportowcem w historii, który sięgnie po Kryształową Kulę za zwycięstwo w „Tańcu z Gwiazdami”. Nie tylko jurorzy, ale i wielu fanów jest zachwyconych jej niesamowitymi występami. To też pierwszy raz w historii, gdy w „TzG” kibice mogą podziwiać parę kobieco-kobiecą.

Jeśli Zillmann wygra „Taniec z Gwiazdami” będzie drugą sportsmenką, która tego dokonała. Wcześniej ta sztuka udała się Joannie Mazur, polskiej paralimpijce, która uprawia lekkoatletykę. Jej historia wzruszyła widzów. Ciężkie warunki, w których żyła zaowocowały zafundowaniem jej mieszkania i pomocą w dalszej karierze sportowej.

Jacy sportowcy startowali w „Tańcu z Gwiazdami”?

Pierwszym sportowcem, który pojawił się w „Tańcu z Gwiazdami” była Agnieszka Rylik, która startowała już w 2005 roku. Pierwsze sukcesy odnosił jednak... Mariusz Pudzianowski. Choć w tańcu nie szło mu najlepiej, to zajął drugie miejsce. W tym samym, bo w 2008 roku, startowali także bez większego powodzenia Krzysztof Włodarczyk i Sylwia Gruchała.

W „Tańcu z Gwiazdami” nie zabrakło też innych postaci związanych ze sportami walki – tańczyli lub próbowali tańczyć Paweł Nastula, Marcin Najman, Przemysław Saleta czy Andrzej Gołota. W ostatnich edycjach tańczyli z kolei pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański czy były reprezentant Polski Piotr Świerczewski.