Tylko jeden sportowiec w historii wygrał „Taniec z Gwiazdami”. Historia wyciskała łzy z oczu fanów [GALERIA]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-21 13:23

„Taniec z Gwiazdami” od lat elektryzuje telewidzów, którzy z wielką ekscytacją śledzą, jak znane postaci radzą sobie w tańcu. Przez 20 lat w „Tańcu z Gwiazdami” pojawiło się wiele osób związanych ze światem sportu. Choć niektórzy stawali na podium, to tylko jedna uczestniczka finalnie zwyciężyła cały program. Jej historią żyła cała Polska, a opowieści wyciskały łzy z oczu.

  • „Taniec z Gwiazdami” przez lata gościł na ekranach telewizorów w całej Polsce
  • W tej edycji „TzG” znakomicie radzi sobie Katarzyna Zillmann, która może zostać drugą sportsmenką, która zwycięży w tym show
  • Kim była jedyna sportsmenka, która zwyciężyła w „Tańcu z Gwiazdami”? Jej historia wyciskała łzy

„Taniec z Gwiazdami”: Tylko jeden sportowiec wygrał całą edycję

„Taniec z Gwiazdami” powoli będzie wkraczał w decydującą fazę. Świetnie w tej edycji radzi sobie Katarzyna Zillmann, polska olimpijka, która sięgnęła po medal na igrzyskach w Tokio. O jej karierze więcej zaczęło się mówić po głośnym coming-oucie i wyznaniu, że jej partnerką jest inna reprezentantka Polski Julia Walczak. Zillmann otworzyła tym samym drogę dla innych sportowców, którzy odważyli się mówić o swojej orientacji seksualnej.

Zillmann ma szansę zostać drugim sportowcem w historii, który sięgnie po Kryształową Kulę za zwycięstwo w „Tańcu z Gwiazdami”. Nie tylko jurorzy, ale i wielu fanów jest zachwyconych jej niesamowitymi występami. To też pierwszy raz w historii, gdy w „TzG” kibice mogą podziwiać parę kobieco-kobiecą.

Te zdjęcia Katarzyny Zillmann zawstydzą nawet Iwoną Pavlović. Wioślarka wyszła na salony bez stanika!

Jeśli Zillmann wygra „Taniec z Gwiazdami” będzie drugą sportsmenką, która tego dokonała. Wcześniej ta sztuka udała się Joannie Mazur, polskiej paralimpijce, która uprawia lekkoatletykę. Jej historia wzruszyła widzów. Ciężkie warunki, w których żyła zaowocowały zafundowaniem jej mieszkania i pomocą w dalszej karierze sportowej.

Gwiazdy sportu w Tańcu z Gwiazdami
59 zdjęć

Jacy sportowcy startowali w „Tańcu z Gwiazdami”?

Pierwszym sportowcem, który pojawił się w „Tańcu z Gwiazdami” była Agnieszka Rylik, która startowała już w 2005 roku. Pierwsze sukcesy odnosił jednak... Mariusz Pudzianowski. Choć w tańcu nie szło mu najlepiej, to zajął drugie miejsce. W tym samym, bo w 2008 roku, startowali także bez większego powodzenia Krzysztof Włodarczyk i Sylwia Gruchała.

W „Tańcu z Gwiazdami” nie zabrakło też innych postaci związanych ze sportami walki – tańczyli lub próbowali tańczyć Paweł Nastula, Marcin Najman, Przemysław Saleta czy Andrzej Gołota. W ostatnich edycjach tańczyli z kolei pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański czy były reprezentant Polski Piotr Świerczewski.

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
JOANNA MAZUR