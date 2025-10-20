Te zdjęcia Katarzyny Zillmann zawstydzą nawet Iwoną Pavlović. Wioślarka wyszła na salony bez stanika!

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", znana jest ze swoich sportowych sukcesów i coming outu jako lesbijka.

Podczas jednego z odcinków "Tańca z Gwiazdami" jurorka Iwona Pavlović zasugerowała Zillmann założenie sukienki i butów na obcasie, na co wioślarka odpowiedziała, że sama definiuje swoją kobiecość.

Zillmann znana jest z nieszablonowych kreacji i odważnych stylizacji. Kiedyś publicznie pojawiła się bez stanika.

Katarzyna Zillmann sukcesy, coming out, partnerka

Katarzyna Zillmann zanim trafiła do programu "Taniec z Gwiazdami", znana była z wielkich sukcesów sportowych. Wioślarka zdobyła m.in. mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy i srebrny medal olimpijski w czwórce podwójnej. Popularność naszej zawodniczce przyniósł też głośny coming out. Katarzyna Zillmann wyznała, że jest lesbijką. Wioślarka od lat tworzy szczęśliwy związek z Julią Walczak, która także z sukcesami zajmuje się sportami wodnymi. Partnerka uczestniczki "Tańca z Gwiazdami" zdobyła m.in. wicemistrzostwo świata w kanadyjskim Darthmouth w konkurencji C4 na dystansie 500 m. Panie otwarcie mówią o swoim związku i aktywnie walczą o prawa społeczności LGBT. Dzięki świetnym występom w tanecznym show Polsatu rozpoznawalność Katarzyny Zillmann jeszcze się zwiększyła. Wioślarka jak burza idzie przez kolejne odcinki "TzG i jest wysoko oceniana przez jurorów. Ostatnio jednak doszło - za sprawą Iwony Pavlović - do niezręcznej sytuacji.

Iwona Pavlović zapytała o suknię, Katarzyna Zillmann mocno odpowiedziała

Tańcząca w parze z Janją Lesar wicemistrzyni olimpijka przyzwyczaiła nas do oryginalnych kreacji, które dość mocno odbiegają od strojów innych uczestniczek programu "Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović chyba próbowała to nieco zmienić.

Katarzyna Zillmann ma dość pytań o sukienki i szpilki. "Stereotypy, które wciąż nami rządzą"

Ja mam Kasiu jedną prośbę. Oczywiście ty nie musisz, bo ja tu nie jestem od tego, żeby coś ci kazać zrobić. Czy dałabyś się namówić, żeby zatańczyć w jakiejś piękniej sukni, twojego projektu nawet, i w butach na obcasie?

- wypaliła jurorka. Co na to Katarzyna Zillmann?

Takie pytania o sukienkę, myślę, że to jest dość łatwo wytłumaczalne. Sukienka kojarzy się z kobiecością i może to by było jakieś fajne wyzwanie, ale ja nie chciałabym do tego podejść, że tę sukienkę założyłabym, bo brakuje mi kobiecości. To ja definiuję kobiecość, bo jestem kobietą

- podkreśliła w rozmowie z Pudelkiem. Inna sprawa, że wioślarka jest tak nieszablonową postacią, że swoimi kreacjami bez problemu jest w stanie zawstydzić nawet Iwonę Pavlović. Odkopaliśmy odważne zdjęcia wicemistrzyni olimpijskiej z różnych sytuacji. Dacie wiarę. że zdarzyło się tak, że Katarzyna Zillmann pokazała się na salonach bez stanika?! W takiej stylizacji pojawiła się na imprezie ramówkowej Polsatu. W naszej galerii prezentujemy te i inne zdjęcia wioślarki.

Galeria: Katarzyna Zillmann na zdjęciach, które zawstydzą nawet Iwonę Pavlović