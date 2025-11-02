Katarzyna Zillmann po raz pierwszy w sukience na parkiecie! Specjalnie na urodziny Pavlović?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-02 21:09

Katarzyna Zillmann po raz pierwszy od początku programu wystąpiła w sukience! W ósmym odcinku „Tańca z Gwiazdami” wioślarka zaprezentowała się w czerwonej, siateczkowej kreacji, identycznej jak ta, którą miała na sobie jej partnerka taneczna – Janja Lesar. Duet zatańczył energicznego jive’a, a sam występ wywołał ogromne emocje wśród jurorów i widzów.

  • Katarzyna Zillmann po raz pierwszy w „Tańcu z Gwiazdami” wystąpiła w sukience – identycznej jak Janja Lesar.
  • Duet zatańczył jive’a w czerwonych stylizacjach, a występ zbiegł się z urodzinami Iwony Pavlović.
  • „Nie jesteśmy jak pomidorówka, nie wszyscy muszą nas lubić” – skomentowała Zillmann po zejściu z parkietu.

Czerwień, błysk i energia

Zillmann i Lesar pojawiły się na parkiecie w pełnych ognia, dopasowanych stylizacjach – krótkich, ażurowych sukienkach w intensywnie czerwonym kolorze. To pierwszy raz, kiedy sportsmenka wystąpiła nie w spodniach, a w stroju tak kobiecym i odważnym. Ich jive był dynamiczny, lekki, z przymrużeniem oka – idealnie dopasowany do okazji, bo odcinek miał wyjątkowy charakter.

W studiu świętowano urodziny Iwony Pavlović, która już wcześniej przyznała, że marzy, by Katarzyna Zillmann choć raz wystąpiła w sukience. Czy więc ten występ był tanecznym prezentem dla „Czarnej Mamby”? Wszystko na to wskazuje!

Zobacz też: Katarzyna Zillmann ma dość pytań o sukienki i szpilki. "Stereotypy, które wciąż nami rządzą"

Koniec z komentarzami o spodniach

Wioślarka już wcześniej mierzyła się z komentarzami o swoim wyglądzie i stylu. Internauci zwracali uwagę, że jako jedna z niewielu uczestniczek programu nie nosi sukienek i woli luźniejsze, bardziej sportowe stylizacje. Zillmann wielokrotnie podkreślała jednak, że autentyczność jest dla niej ważniejsza niż spełnianie oczekiwań innych. Po swoim występie w rozmowie z dziennikarzami Polsatu z uśmiechem powiedziała:

Nie jesteśmy jak pomidorówka, nie wszyscy muszą nas lubić.

Krótko, ale dosadnie – jak zawsze. W jednym zdaniu zamknęła wszystkie dotychczasowe dyskusje o swoim wyglądzie, stroju i sposobie bycia.

Zobacz: Młynarska uderza w Pavlović i zachwyca się Zillmann. Padły mocne słowa. "Poczułam ścisk serca"

Zillmann i Lesar – duet z przesłaniem

Zillmann i Janja Lesar od początku trwania programu udowadniają, że taniec to nie tylko choreografia, ale też manifest wolności i odwagi bycia sobą. Ich występy mają charakter – są nieoczywiste, pełne emocji i autentyczności. Widzowie pokochali ich właśnie za szczerość i naturalność, której nie da się wyreżyserować. Czerwony jive w duecie i symboliczna sukienka tylko podkreśliły, że Zillmann potrafi bawić się konwencją, ale nie rezygnuje z własnej tożsamości.

I choć wioślarka z dystansem podchodzi do komentarzy i nie zabiega o sympatię wszystkich, to tego wieczoru udowodniła jedno – że nie trzeba się zmieniać, żeby błyszczeć.

Nie przegap: Relacja na żywo z odcinka. Zwycięzcy wracają do "Tańca z Gwiazdami"! To będzie niezapomniane widowisko!

Katarzyna Zillmann, Anita Sokołowska, Jania Lesar
28 zdjęć
Rafał Maserak szczerze o Kasi Zillmann. Ma dla niej pomysł inny niż sukienki i szpilki
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA ZILLMANN
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI