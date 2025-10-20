Katarzyna Zillmann ma dość pytań o sukienki i szpilki. "Stereotypy, które wciąż nami rządzą"

Katarzyna Zillmann od lat zachwyca swoją formą i determinacją, jest przykładem zawodniczki, która ciężką pracą i pasją osiągnęła sportowe szczyty. Jednak mimo sukcesów, coraz częściej musi odpowiadać na pytania niezwiązane z wioślarstwem. W najnowszej rozmowie z "Super Expressem" wyraźnie dała do zrozumienia, że ma dość rozmów o sukienkach i wysokich obcasach.

"Taniec z Gwiazdami": Katarzyna Zillmann ma już dość pytań o sukienki i szpilki

Katarzyna Zillmann to nie tylko wybitna wioślarka, ale też kobieta, która od lat pokazuje, że sport może być siłą napędową do zmian społecznych. Zawsze mówi to, co myśli, bez kalkulacji, bez prób przypodobania się komukolwiek. Tym razem postanowiła odnieść się do kwestii, które regularnie pojawiają się w rozmowach z mediami na temat jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami", a dokładniej tego, że powinna zatańczyć w sukience oraz na obcasach.

Moim zdaniem sukienka nie czyni cię bardziej kobiecą. Kobiecość masz w sobie i to czy założysz sobie tipsy, pomalujesz oczy, to wcale nie dodaje ci kobiecości. To, co uważasz, że jest kobiece, to jest po prostu w tobie - mówi nam Kasia Zillmann. Na pewno nie zobaczycie dwóch sukienek - dodaje Janja Lesar. Może ja założę sukienkę, a ty spodnie? To nie byłoby dobre? Tak coś jeszcze z Iwoną gadałyśmy tutaj na scenie, że jako wyzwanie byśmy to podjęły... to nie byłoby zabawne? - pyta Kasia. Czułabyś się dobrze w sukience? - odpowiada Janja. Nie wiem... przynieś jakąś sukienkę z domu na trening, a ja założę na jedno udo... zmieszczę się może - dodaje rozbawiona Kasia.

Dziewczynom życzyliśmy powodzenia i tego, żeby czuły się po prostu dobrze ze sobą. Na to Kasia odpowiedziała:

My się bardzo dobrze czujemy. Ja rozumiem takie pytania... to są stereotypy, które wciąż nami rządzą. Ja jestem tu po to, żeby te stereotypy przełamywać i tego będziemy się trzymać - dodaje Zillmann.

Rozmawiała Julita Buczek

