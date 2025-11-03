Czarna Mamba pozbyła się Basi Bursztynowicz. Maserak brutalnie komentuje!

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin musieli pożegnać się z programem. Choć nie brakuje w sieci komentarzy, że to Tomasz Karolak, albo Kasia Zillman z Janią Lesar powinny odpaść, wyrok jest ostateczny.

- Jesteś moją miłością, jedną z największych. Dziękuję za wszystkie lekcje, jakie mi dałeś, za to, że pokochałam taniec. Patrząc na ciebie, ja daję niewiele, ale... myślę, że nasza przyjaźń będzie trwała

- powiedziała Barbara Bursztynowicz z łzami w oczach żegnając widzów. Michał Kassin nie pozostał jej dłużny:

- Najbardziej tobie dziękuję, Basiu, za to, że po tym programie będę po prostu lepszym człowiekiem. Nauczyłaś mnie patrzeć na świat inaczej. Jesteś moją Kryształową Kulą

- mówił poruszony. W rozmowie z "Super Expressem" aktorka tuż po odcinku opowiedziała o swoim doświadczeniu.

Barbara Bursztynowicz komentuje swoje odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami"

- Ja poznałam taniec, poznałam znaczenie tańca, piękno. Dzięki niezwykłemu talentowi Michała zobaczyłam, jak taniec, jak ciało ludzkie, może tyle emocji, nawet w jednym ruchu. Nawet on pokazał mi drogę do wnętrza człowieka. To tak górnolotnie brzmi, ale jest coś w tym że my często, mając takie kanciaste ruchy, nie zdajemy sobie sprawy, jak oddziałujmy na ludzi. Ruch do człowieka i od człowieka coś znaczy

- powiedziała nam Basia Bursztynowicz. Z kolei jej partner, Michał Kassin, dodał:

- Mam takie poczucie że każdy odcinek był dla nas ogromnym sukcesem. Każdy odcinek był jakąś nową przygodą, wyzwaniem, zmaganiem. Każdy odcinek był też dla nas, już od połowy powiedzmy, niespodzianką, że jesteśmy dalej. Super że to poruszyło innych. Wiem, że tak to wygląda, że czasami trzeba się pożegnać szybciej, czasami później. My tak naprawdę bardzo późno się pożegnamy z tym programem. Ominie nas jeden odcinek, za chwilkę w finale znowu się widzimy

- zapewnił tancerz.

Rafał Maserak komentuje decyzję w sprawie Bursztynowicz

Z kolei Rafał Maserak, gdy zapytaliśmy go co sądzi o odpadnięciu Barbary Bursztynowicz, wytłumaczył noty jurorów:

- Nie ma czegoś takiego, że cieszymy się, jak ktoś odchodzi z programu. Mieliśmy ćwierćfinał, więc to jest już taki etap w programie, że tutaj nie da się ukryć. Ten taniec musi naprawdę być na jakimś poziomie. Pani Barbara, wydaje mi się, że by nie mogła pokazać nam więcej jakiś aspektów technicznych w tańcu. Miała fantastyczne występy, uważam, że to jeden z najlepszych występów. Więc odeszła z programem z klasą

- powiedział nam juror. Do kolejnego odcinka przeszli więc: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Barbara Bursztynowicz odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Szok, co zrobi po programie