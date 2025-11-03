Zapłakana Barbara Bursztynowicz! Internauci musieli to skomentować. Tak pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz dzielnie walczyła w "Tańcu z Gwiazdami", w każdym odcinku dając z siebie wszystko! Ciężko trenowała, uczyła się kroków kolejnych tańców i pokazywała, że wiek to nic innego jak liczba w metryce. 71-letnia aktorka robiła na parkiecie akrobacje, o jakich nie śniło się emerytkom, które podziwiały jej popisy w show.

W końcu jednak jurorzy i widzowie zdecydowali o tym, że Bursztynowicz opuściła show bez Kryształowej Kuli. Aktorka pożegnała się łzami, ale bez złości, żalu czy poczucia niesprawiedliwości, jak to miało miejsce w przypadku Agnieszki Kaczorowskiej, która odpadła tydzień wcześniej.

Zobacz także: Bursztynowicz gorzko o słowach Kaczorowskiej. Jej partner nie gryzł się w język!

Barbara Bursztynowicz - łzy i klasa!

Bursztynowicz już tydzień wcześniej przeczuwała, że może zostać wyeliminowana z rywalizacji w tanecznym programie Polsatu. Była zaskoczona tym, że widzowie wyrzucili z "Tańca z Gwiazdami" Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza uchodzących za faworytów.

W rozmowie z "Super Expressem" gwiazda "Klanu" przyznała, że było jej przykro, gdy odpadła koleżanka z serialu, ale taka jest kolej rzeczy - ktoś musi odpaść i nigdy nie wiadomo, na kogo trafi. Wyroki widzów są bowiem trudne do przewidzenia.

Zobacz także: Publiczność zamarła. Anna Mucha i Maurycy Popiel zatańczyli o stracie i tęsknocie. Makijaż aktorki spłynął ze łzami żalu

Tym razem padło na Bursztynowicz. Gwiazda odpadła w 8. odcinku "TzG". Gdy przyszło do wygłoszenia mowy pożegnalnej, zwróciła się do swojego partnera Michała Kassina:

Jesteś moją miłością, jedną z największych. Dziękuję za wszystkie lekcje, jakie mi dałeś, za to, że pokochałam taniec. Patrząc na ciebie, ja daję niewiele, ale... myślę, że nasza przyjaźń będzie trwała.

Barbara podziękowała jurorom za konstruktywną krytykę i widzom za to, że od początku bardzo ją wspierali. Do podziękowań przyłączył się Kassin:

No i najbardziej tobie dziękuję, Basiu, za to, że po tym programie będę po prostu lepszym człowiekiem. Nauczyłaś mnie patrzeć na świat inaczej. Jesteś moją Kryształową Kulą.

Zobacz także: Wielkie emocje w "Tańcu z Gwiazdami". Łzy wzruszenia i dwie czterdziestki dla jednej pary!

Widzowie musieli zareagować

W sieci nie brakuje komentarzy widzów, którzy oglądali ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami", ale i poprzednie, mogli więc porównać sposób, w jaki zachowała się Bursztynowicz i np. Kaczorowska. "Dziś z programem żegnają się Basia i Michał. Kochani, dziękujemy za wszystko! Widzimy się ponownie podczas finałowego odcinka" - czytamy na facebookowym profilu "TzG".

"Pani Basia udowadnia, że człowiek nie ma terminu przydatności – jest pięknym przykładem, że zawsze można żyć pełnią życia. Dziękuję za jej obecność w programie – to była wspaniała, ciepła i inspirująca przygoda. Relacja Pani Basi z Michałem chwytała za serce, a sam Michał to prawdziwy słodziak. Ich odejście było wzruszające, pełne klasy i elegancji. Dwie kryształowe dusze opuściły dziś program. Będzie mi ich ogromnie brakować", "Wielki szacunek i ukłon dla Was. Pani Basiu, prosze się nie smucić i tak daleko pani zaszła w tym programie", "Można odejść z klasą? Można. Tylko trzeba ją mieć. A jej pożegnanie jedno z lepszych w historii programu", "Pożegnała sie cudownie. I dla mnie ze wszystkich starszych pań ze wszystkich edycji najlepiej. Najbardziej ciepła, skromna, czuła - tak ją widzę w tv" - pisali fani.

Zobacz także: Szok! Zrobili z Bursztynowicz zgrzybiałą staruszkę. Pavlović dołożyła do pieca: "Poszłaś po warunkach"

A co wy sądzicie?

Zobacz także: Katarzyna Zillmann po raz pierwszy w sukience na parkiecie! Specjalnie na urodziny Pavlović?

Zobacz więcej zdjęć. Barbara Bursztynowicz ma 71 lat i robi takie popisy w "Tańcu z Gwiazdami". Dacie wiarę?

Barbara Bursztynowicz gorzko o słowach Agnieszki Kaczorowskiej. Szok, co wyjawiła! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.