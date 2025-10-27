Kaczorowska i Rogacewicz odpadli. No i się zaczęło

W 7. odcinku jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiaz­dami" niespodziewanie z rywalizacji zostali wykluczeni uczestnicy uznawani za faworytów - Agnieszka Kaczorowska i jej partner taneczny oraz życiowy Marcin Rogacewicz. Mimo przyzwoitej punktacji przyznanej parze przez jurorów widzowie zdecydowali, że czas się rozstać. Ale nie było spokojnego pożegnania – emocje sięgnęły zenitu. Po ogłoszeniu wyników Agnieszka wygłosiła poruszającą przemowę.

Zobacz także: Za dużo "prywaty" i czułości na antenie. To dlatego Rogacewicz i Kaczorowska odpadli z "Tańca z Gwiazdami"?!

Bardzo ci dziękuję za twoją odwagę, że zdecydowaliśmy się to zrobić. Weszliśmy tu prywatnie, co było trudne. Bardzo ci gratuluję całego postępu. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się przed całym tym hejtem, którego doświadczyliśmy i który bardzo bolał - mówiła Kaczorowska do Rogacewicza.

I dodała:

Chciałabym powiedzieć, ludzie bądźcie dla siebie dobrzy i życzliwi. Mówcie dobrze, a nie źle o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia.

Zobacz także: Fani "Tańca z gwiazdami" nie zostawili na Kaczorowskiej suchej nitki! "Szczyt chamstwa i brak szacunku do widza"

Emocje wzięły górę. Tego widzowie już nie zobaczyli

Zaraz po tym, jak Rogacewicz i Kaczorowska odebrali torby z podarunkami, odwrócili się na pięcie i wyszli, a nawet wybiegli ze studia. Nie pożegnali się z pozostałymi uczestnikami, nie zatrzymali, by porozmawiać. Na jednym z nagrań udostępnionych w sieci widać Maurycego Popiela, którego ominęli, by uciec z parkietu.

Co więcej, para po zakończeniu show nie wzięła udziału w tradycyjnych rozmowach na żywo emitowanych na Instagramie ani nie zatrzymała się na planie, by porozmawiać z mediami. Zakochani w pośpiechu wyszli ze studia bocznym wyjściem - bez "do zobaczenia", bez wywiadów. Tam przyłapali ich paparazzi, którzy uwiecznili rozanielony uśmiech Agnieszki. Gwiazda naprawdę cieszyła się z tego, że została wyeliminowana z show czy jedynie robiła dobrą minę do złej gry?

Zobacz także: Szok! Ktoś odgórnie wyrzuca z "Tańca z Gwiazdami"? Wygoda mówi o "systemie i Wielkim Bracie"!

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wiją gniazdko. W "Tańcu z Gwiazdami" pokazali, jak remontują wspólny dom

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.