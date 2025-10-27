Szok! Ktoś odgórnie wyrzuca z "Tańca z Gwiazdami"? Wygoda mówi o "systemie i Wielkim Bracie"!

Czy wyrzucenie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza to "ustawka"? Takie pytanie zadał Tomaszowi Wygodzie dziennikarz portalu Przeambitni.pl. Odpowiedź jurora mocno zaskoczyła!

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" z tanecznym show Polsatu niespodziewanie pożegnali się zakochani Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Ich tańce pełne czułości. Kiedy odpadli, tancerka nie ukryła żalu i złości, a fani oburzenia jej słowami. Nic dziwnego, że taka emocjonalna burza wywołała pytania o to, kto tak naprawdę zdecydował o werdykcie.

Może jestem naiwny, ale ja takich rzeczy nie słyszę, nie widzę takich ustawień, nie mam wiedzy na ten temat

- zaczął wyjaśnienia Wygoda. Ale po chwili powiedział te, dające dużo do myślenia słowa.

- No, może jest jakiś system, jakiś Wielki Brat... Ja takiej wiedzy nie mam, kto ich wyrzucił.

Kaczorowska i Rogacewicz "zwinęli się" z parkietu "Tańca z Gwiazdami" natychmiast po tym, jak zgasły kamery. Nie chcieli pożegnać się z innymi uczestnikami, ani tancerzami. Ostatnie, co po nich zostało, to słowa Kaczorowskiej.

Zacznę od tego – bo to chyba ja więcej mówię – że bardzo ci dziękuję za twoją odwagę, za naszą odwagę, że zdecydowaliśmy się to zrobić, pomimo tego, że weszliśmy tu też prywatnie, co było choler**e trudne, daliśmy radę, przetrwaliśmy. Bardzo ci gratuluję całego postępu, który zrobiłeś, był ogromny. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego bardzo doświadczaliśmy i bardzo bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze, a nie źle o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia. Chciałabym też wszystkim tym, którzy są w podobnej sytuacji – bo wiem, że jest bardzo dużo ludzi w tym kraju, którzy zaczynają życie na nowo – to jest możliwe i można robić to dobrze, szczęśliwie, z szacunkiem… Można żyć szczęśliwie, można żyć po swojemu. Można nie tańczyć i nie żyć według cudzej melodii, tylko na własnych zasadach, na własnych nutach – o tym dzisiaj odpowiedzieliśmy.

