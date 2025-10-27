Szok! Ktoś odgórnie wyrzuca z "Tańca z Gwiazdami"? Wygoda mówi o "systemie i Wielkim Bracie"!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-27 10:47

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" odpadli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para jest ze sobą także prywatnie, co momentami aż za bardzo było widoczne na parkiecie. Fani mocno komentują kontrowersyjne pożegnanie Kaczorowskiej z programem, a tymczasem juror, Tomasz Wygoda odpowiada na pytania o to, kto tak naprawdę usuwa tańczących z show Polsatu. Padły słowa o "systemie" i "Wielkim Bracie"! Sprawdź szczegóły.

Czy wyrzucenie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza to "ustawka"? Takie pytanie zadał Tomaszowi Wygodzie dziennikarz portalu Przeambitni.pl. Odpowiedź jurora mocno zaskoczyła!

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" z tanecznym show Polsatu niespodziewanie pożegnali się zakochani Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Ich tańce pełne czułości. Kiedy odpadli, tancerka nie ukryła żalu i złości, a fani oburzenia jej słowami. Nic dziwnego, że taka emocjonalna burza wywołała pytania o to, kto tak naprawdę zdecydował o werdykcie. 

Może jestem naiwny, ale ja takich rzeczy nie słyszę, nie widzę takich ustawień, nie mam wiedzy na ten temat

- zaczął wyjaśnienia Wygoda. Ale po chwili powiedział te, dające dużo do myślenia słowa. 

- No, może jest jakiś system, jakiś Wielki Brat... Ja takiej wiedzy nie mam, kto ich wyrzucił. 

Kaczorowska i Rogacewicz "zwinęli się" z parkietu "Tańca z Gwiazdami" natychmiast po tym, jak zgasły kamery. Nie chcieli pożegnać się z innymi uczestnikami, ani tancerzami. Ostatnie, co po nich zostało, to słowa Kaczorowskiej. 

Zacznę od tego – bo to chyba ja więcej mówię – że bardzo ci dziękuję za twoją odwagę, za naszą odwagę, że zdecydowaliśmy się to zrobić, pomimo tego, że weszliśmy tu też prywatnie, co było choler**e trudne, daliśmy radę, przetrwaliśmy. Bardzo ci gratuluję całego postępu, który zrobiłeś, był ogromny. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego bardzo doświadczaliśmy i bardzo bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze, a nie źle o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia. Chciałabym też wszystkim tym, którzy są w podobnej sytuacji – bo wiem, że jest bardzo dużo ludzi w tym kraju, którzy zaczynają życie na nowo – to jest możliwe i można robić to dobrze, szczęśliwie, z szacunkiem…  Można żyć szczęśliwie, można żyć po swojemu. Można nie tańczyć i nie żyć według cudzej melodii, tylko na własnych zasadach, na własnych nutach – o tym dzisiaj odpowiedzieliśmy. 

Zobacz też: Za dużo "prywaty" i czułości na antenie. To dlatego Rogacewicz i Kaczorowska odpadli z "Tańca z Gwiazdami"?!

Szok! Ktoś odgórnie wyrzuca z Tańca z Gwiazdami? Wygoda mówi o systemie i Wielkim Bracie!
27 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
"Taniec z Gwiazdami": Czy Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska powinni odpaść?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Tomasz Wygoda
TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA