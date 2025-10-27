"Taniec z Gwiazdami": Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska odpadli z programu

Zakończenie siódmego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" z pewnością przejdzie do historii programu. Tylko czy z dobrych powodów? Decyzją widzów z programem pożegnali się Marcin Rogacewicz (45 l.) oraz jego taneczna i życiowa partnerka, Agnieszka Kaczorowska (33 l.).

Było to o tyle zaskakujące, że przez wielu byli uważani za faworytów do zwycięstwa. W poprzedniej edycji gwiazda "Klanu" doprowadziła na podium Filipa Gurłacza (35 l.). Musieli jednak ustąpić Marii Jeleniewskiej (23 l.) i Jackowi Jeschke (34 l.). Po przegranej Agnieszka Kaczorowska zamieściła na instagramie serię relacji, które uderzały w zwycięzców, co rozpoczęło ostrą wymianę zdań między uczestniczkami "Tańca z Gwiazdami".

Mimo rozczarowania tancerka wróciła do kolejnej edycji. Tym razem u jej boku pojawił się jej życiowy partner, Marcin Rogacewicz. Zakochani przez kilka miesięcy ukrywali swój związek. Dopiero w premierowym odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" postanowili potwierdzić, że łączy ich coś więcej niż tylko praca. Od tamtej pory mimo zapewnień, że "miłość lubi ciszę", nie szczędzili sobie czułości przed kamerami. Część internautów twierdzi, że właśnie "prywata" sprawiła, że widzie mieli ich dość.

Roześmiana Kaczorowska wystaje z dachu pod studiem "Tańca z Gwiazdami"

O ile wczesne pożegnanie z "Tańcem z Gwiazdami" zdziwiło wiele osób, to jeszcze bardziej zaskoczyło zachowanie pary. Agnieszka podczas ogłaszania wyników wtulała się w ukochanego stojąc tyłem do publiczności. Na końcu pozostały dwie pary - Kaczorowska i Rogacewicz oraz Barbara Bursztynowicz (71 l.) i Michał Kassin (33 l.). Gdy starsza koleżanka z "Klanu" chciała przytulić parę, zakochani w ogóle nie zwrócili na nich uwagi. Zamiast tego obdarzyli się długim pocałunkiem.

Również podczas napisów, gdy zazwyczaj wszystkie pary się żegnają, Agnieszka i Marcin nie mogli się od siebie oderwać. Pozostali uczestnicy czekali aż będą mogli się z nimi pożegnać, ale taka chwila nie nadeszła. Próbę podjął Maurycy Popiel (35 l.), ale para numer 7 dosłownie uciekła z parkietu. Jednak największe kontrowersje wzbudziła przemowa Agnieszki Kaczorowskiej, którą jako prawdziwa gwiazda swojej pary wygłosiła na pożegnanie. Tancerka rzuciła, że jej ukochany "tańczy lepiej niż niejedna osoba tutaj".

Przy tym poziomie rywalizacji, który panuje w tej edycji, bardzo się cieszę, że już możemy sobie tańczyć, bo będziemy na pewno tańczyć dla siebie. Kocham cię skarbie - dodała na koniec.

Chwilę później producenci programu poinformowali, że z powodu "wielkich emocji" nie odbędzie się zwyczajowy live. Wkrótce potem uczestnicy zaczęli wychodzić ze studia "Tańca z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska kolejny raz udowodniła, że jest gwiazdą. Obdarzyła fotografów szerokim uśmiechem, który nie schodził jej z twarzy. W ręku trzymała bukiet kwiatów, którym wymachiwała w powietrzu. Z kolei Marcin Rogacewicz pozował z kciukiem uniesionym w górę.

Show nie ustało nawet po tym, jak wsiedli do samochodu. 33-latka postanowiła bowiem wystawić głowę z dachu samochodu i odjeżdżając spod studia nadal wesoło machała bukietem. Pozostali uczestnicy również opuszczali studio z uśmiechami, ale zdecydowanie nie tak szerokimi jak u Agnieszki.

