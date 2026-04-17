Kanye West ostatecznie nie zagra w Polsce! Wydano oficjalny komunikat w sprawie występu

Kamil Polewski
2026-04-17 17:06

Niegdyś uwielbiany, dziś budzący skrajne emocje Kanye West ostatecznie nie wystąpi przed polską publicznością. Po tym, jak amerykański raper otrzymał zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii, jego zaplanowany koncert w naszym kraju również stanął pod znakiem zapytania. Teraz oficjalnie potwierdzono, że wydarzenie na Stadionie Śląskim zostało anulowane.

Kanye West / Ye

i

Autor: Consolidated News Photos/ Shutterstock

Wiadomość o przyjeździe niezwykle kontrowersyjnego muzyka nad Wisłę wywołała ogromne poruszenie. Amerykański gwiazdor Kanye West, posługujący się pseudonimem Ye, miał wystąpić 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ostatecznie jednak do tego nie dojdzie. Na skutek licznych protestów, fali krytyki również ze strony mediów i polityków, plany zorganizowania tej imprezy legły w gruzach.

Oficjalnie: Kanye West nie wystąpi w Polsce. Organizatorzy wydali oświadczenie

Zgodnie z najnowszym komunikatem, hucznie zapowiadane widowisko z udziałem amerykańskiego rapera zostało definitywnie anulowane. Dyrektor Stadionu Śląskiego przekazał poprzez mediach społecznościowe stosowne oświadczenie, co potwierdza wcześniejsze doniesienia o rozwiązaniu umowy.

"Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Superauto.pl Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych" - czytamy w komunikacie.

Koncert wywołał oburzenie w sieci

Sama zapowiedź wizyty muzyka, słynącego z niezwykle skrajnych wypowiedzi na tle antysemickim i rasistowskim, błyskawicznie wywołała prawdziwą burzę w przestrzeni medialnej. Atmosferę podgrzał fakt, że dopiero co rząd Wielkiej Brytanii zablokował wjazd muzyka na terytorium swojego kraju, uniemożliwiając tamtejszy występ.

W internecie szybko zaczęły pojawiać się apele, aby polskie władze podjęły identyczne kroki. Do tych postulatów przychyliła się ministra kultury, Marta Cienkowska. Chociaż rezygnacja z występu skandalisty uspokoiła krytyków, decyzja ta jednocześnie wywołała potężne rozczarowanie wśród jego wiernych sympatyków.

Zobacz galerię: Wszystkie największe skandale Kanye Westa

Kanye West
Galeria zdjęć 20
Sonda
Jesteś fanem Kanye Westa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KANYE WEST