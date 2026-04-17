Kanye West ostatecznie nie zagra w Polsce! Wydano oficjalny komunikat w sprawie występu

Wiadomość o przyjeździe niezwykle kontrowersyjnego muzyka nad Wisłę wywołała ogromne poruszenie. Amerykański gwiazdor Kanye West, posługujący się pseudonimem Ye, miał wystąpić 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ostatecznie jednak do tego nie dojdzie. Na skutek licznych protestów, fali krytyki również ze strony mediów i polityków, plany zorganizowania tej imprezy legły w gruzach.

Oficjalnie: Kanye West nie wystąpi w Polsce. Organizatorzy wydali oświadczenie

Zgodnie z najnowszym komunikatem, hucznie zapowiadane widowisko z udziałem amerykańskiego rapera zostało definitywnie anulowane. Dyrektor Stadionu Śląskiego przekazał poprzez mediach społecznościowe stosowne oświadczenie, co potwierdza wcześniejsze doniesienia o rozwiązaniu umowy.

"Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Superauto.pl Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych" - czytamy w komunikacie.

Koncert wywołał oburzenie w sieci

Sama zapowiedź wizyty muzyka, słynącego z niezwykle skrajnych wypowiedzi na tle antysemickim i rasistowskim, błyskawicznie wywołała prawdziwą burzę w przestrzeni medialnej. Atmosferę podgrzał fakt, że dopiero co rząd Wielkiej Brytanii zablokował wjazd muzyka na terytorium swojego kraju, uniemożliwiając tamtejszy występ.

W internecie szybko zaczęły pojawiać się apele, aby polskie władze podjęły identyczne kroki. Do tych postulatów przychyliła się ministra kultury, Marta Cienkowska. Chociaż rezygnacja z występu skandalisty uspokoiła krytyków, decyzja ta jednocześnie wywołała potężne rozczarowanie wśród jego wiernych sympatyków.

20

Sonda Jesteś fanem Kanye Westa? TAK NIE