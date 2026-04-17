Koncert Kanye Westa w Chorzowie pod znakiem zapytania

Jak ustaliła katowicka „Gazeta Wyborcza”, Superauto.pl Stadion Śląski ma być gotowy do formalnego wypowiedzenia umowy dotyczącej organizacji koncertu Kanye Westa. Nieoficjalnie mówi się, że decyzja jest już przesądzona, a prawnicy przygotowują odpowiednie dokumenty.

Według źródeł cytowanych przez „Wyborczą”, ostateczne stanowisko ma zostać przekazane organizatorowi w najbliższym czasie. Jeszcze kilka dni temu wszystko wskazywało na to, że artysta wystąpi w Chorzowie 19 czerwca w ramach promocji albumu „BULLY”.

Decyzja o możliwym odwołaniu koncertu ma być efektem rosnącej presji społecznej. W sieci szybko pojawiły się liczne głosy sprzeciwu wobec występu rapera, a dyskusja wokół wydarzenia przybrała ogólnopolski zasięg.

Kontrowersje wokół Kanye Westa nie są nowe – artysta od lat budzi skrajne emocje swoimi wypowiedziami i zachowaniem, które wielokrotnie wywoływały międzynarodowe reakcje krytyczne. Po publikacji antysemickich wpisów artysta utracił współpracę z takimi markami jak Adidas czy Gap. W kolejnych latach jego działania i projekty coraz częściej budziły sprzeciw – pojawiały się również treści oraz produkty, które były szeroko krytykowane jako nawiązujące do symboliki nazistowskiej i uznawane za skrajnie kontrowersyjne.

Głos Minister Kultury: „To nie do przyjęcia”

Do sprawy na portalu "X" odniosła się Minister Kultury Marta Cienkowska, która w ostrych słowach skomentowała możliwość organizacji koncertu w Polsce.

Decyzja o organizacji koncertu Kanye Westa w Polsce jest nie do przyjęcia. Mówimy o artyście, który publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką. To nie są „kontrowersje”. To świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści. W kraju naznaczonym historią Zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka – podkreśliła minister.

Dodała również, że wolność artystyczna nie oznacza zgody na wszystko. - Kultura nie może być przestrzenią dla tych, którzy ją wykorzystują do szerzenia pogardy - zaznaczyła.

Jej wypowiedź wywołała szeroką debatę publiczną i jeszcze bardziej zaostrzyła dyskusję wokół planowanego wydarzenia.

— Marta Cienkowska (@MartaCienkowska) April 16, 2026

Europejska trasa pod presją

Problemy nie dotyczą wyłącznie Polski. W ostatnich tygodniach odwołano lub wstrzymano występy artysty również w innych krajach Europy. W Londynie zrezygnowano z jego udziału w festiwalu, a koncert w Marsylii został przełożony po sprzeciwie lokalnych władz.

Coraz więcej wskazuje na to, że europejska trasa koncertowa, w tym występ w Chorzowie na Stadionie Śląskim Kanye Westa może nie dojść do skutku w pierwotnie zakładanej formie.