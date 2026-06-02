Groził nożem personelowi medycznemu. 71-latek zatrzymany przez policję

W jednym ze szpitali na terenie powiatu raciborskiego doszło do groźnego incydentu, który skutkował nocną interwencją policji i zatrzymaniem 71-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze przekazali, że pacjent groził nożem personelowi medycznemu placówki. Po ujęciu go przez stróżów prawa usłyszał on prokuratorskie zarzuty i zastosowano wobec niego dozór policyjny.

Sytuacja miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę, krótko po północy. Dyżurny raciborskiej Komendy Powiatowej Policji przyjął zawiadomienie o agresywnym pacjencie, który z nożem w ręku przemieszczał się po szpitalnych korytarzach, kierując groźby w stronę medyków.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano funkcjonariuszy wydziału prewencji. Po dotarciu do szpitala policjanci dostrzegli mężczyznę z niebezpiecznym narzędziem w dłoni, szybko go obezwładnili i zatrzymali, zapewniając bezpieczeństwo pracownikom i pacjentom placówki.

Agresywny pacjent z nożem. Usłyszał zarzuty za groźby karalne

Z ustaleń policji wynika, że krewki mężczyzna był pacjentem raciborskiego szpitala. Funkcjonariusze ustalili, że 71-latek wpadł w furię po tym, jak personel upomniał go za niestosowne zachowanie. Nagle wyciągnął nóż i zaczął grozić pielęgniarkom i lekarzom pełniącym nocny dyżur.

Senior po zatrzymaniu został przewieziony do policyjnej celi. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy, by śledczy postawili mu zarzuty kierowania gróźb w stosunku do personelu medycznego. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.

Mundurowi podkreślają, że każdy akt agresji wymierzony w pracowników medycznych traktowany jest z najwyższą powagą. Ratownicy, pielęgniarki i lekarze są objęci szczególną ochroną prawną podczas pełnienia swoich obowiązków, a każdy, kto się ich dopuszcza ataków i gróźb, poniesie odpowiedzialność karną.