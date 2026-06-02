Dramat na porodówce. Dziecko walczyło o życie kilka dni. Są wstępne wyniki sekcji

Martyna Urban
2026-06-02 12:46

Noworodek, który przyszedł na świat 6 maja w szpitalu w Zabrzu-Biskupicach, zmarł kilka dni później w Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Wstępne ustalenia wskazują na poważne komplikacje okołoporodowe.

Noworodek zmarł sześć dni po porodzie. Wszczęto śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu prowadzi śledztwo w związku ze śmiercią noworodka, który urodził się 6 maja w szpitalu w Zabrzu-Biskupicach. Po porodzie wystąpiły komplikacje zdrowotne, dlatego dziecko zostało przewiezione do Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. 3 Maja w Zabrzu, gdzie było leczone na oddziale patologii noworodka.

Mimo wysiłków lekarzy życia dziecka nie udało się uratować. Noworodek zmarł 12 maja. Dzień później na wniosek szpitala na 1 wszczęto śledztwo mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.

– Śledztwo jest prowadzone w sprawie z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci – przekazał redakcji "SE" zastępca Prokuratora Rejonowego w Zabrzu, prok. Jarosław Dorczak.

Jak wynika z ustaleń śledczych, zawiadomienie o sprawie wpłynęło ze Szpitala Klinicznego nr 1, do którego trafił noworodek po porodzie. W toku postępowania przeprowadzono oględziny oraz sekcję zwłok, a do sprawy powołano biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Prokuratura podkreśla jednak, że na ostateczne wnioski jest jeszcze za wcześnie. Kluczowe znaczenie mają mieć wyniki dodatkowych badań specjalistycznych.

– Na chwilę obecną oczekujemy na pełną opinię biegłego. Aby poznać naturę obrażeń, konieczne są jeszcze badania histopatologiczne – wyjaśnił "SE" prok. Dorczak.

Wstępne ustalenia ekspertów wskazują na możliwy związek śmierci dziecka z ciężkimi powikłaniami okołoporodowymi. Ponadto jak ujawnił prok. Dorczak, wstępna opinia nie wskazała na przyczynienie się osób trzecich. - Z opinii nie wynikało, że tutaj mieliśmy do czynienia z charakterem urazowym - dodał prokurator.

Znane są wstępne wyniki sekcji zwłok noworodka

– Wstępna opinia biegłego wskazuje, że przyczyną zgonu mógł być okołoporodowy uraz niedotlenieniowo-niedokrwienny ośrodkowego układu nerwowego z następstwami głównie w postaci malacji mózgowej – poinformowała naszą redakcję rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, prok. Agnieszka Bukowska.

Jak zaznaczyła, są to jedynie wstępne ustalenia, które wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach. Śledczy przesłuchują świadków i analizują dokumentację medyczną, aby odtworzyć przebieg porodu oraz leczenia dziecka.

– Śledztwo wszczęte jest o nieumyślne spowodowanie śmierci. Badane są wszelkie okoliczności, w jakich doszło do zgonu noworodka – podkreśliła prok. Bukowska.

Wyniki badań histopatologicznych oraz końcowa opinia biegłych mają być znane w ciągu najbliższych tygodni. To od nich w dużej mierze zależeć będą dalsze decyzje procesowe w sprawie.

