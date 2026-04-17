Kanye West dostanie zakaz wjazdu do Polski?! Cienkowska: "rząd stanie przeciwko propagowaniu ideologii neonazistowskiej"

Kanye West jednak nie wystąpi w Polsce

Koncert Kanye Westa w Polsce jest już odwołany. "Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych" - możemy przeczytać w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych obiektu. Jeszcze przed oficjalnym odwołaniem wydarzenia Super Express rozmawiał z Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marta Cienkowska potwierdziła nam, że namawiała organizatorów do podjęcia takiej decyzji.

KANYE WEST OGŁOSIŁ KONCERT W POLSCE

Dochodzą do mnie już takie sygnały, że koncert na pewno nie odbędzie się w tym terminie. I bardzo mnie to cieszy, że organizatorzy słuchają Ministerstwa Kultury i słuchają naszej opinii w tej sprawie. [...] Ta cała informacja o pojawieniu się artysty w Polsce, jego potencjalnym koncercie została opublikowana w takim neuralgicznym momencie, w kluczowym tygodniu. W środę w Auschwitz przeszedł Marsz Żywych. W niedzielę w Warszawie będziemy także upamiętniali rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. No i przy okazji akurat mamy koncert artysty, który tak naprawdę na temat społeczności żydowskiej wypowiadał się niejednokrotnie. I były to wypowiedzi, delikatnie mówiąc, krzywdząca - tłumaczyła Cienkowska.

20

Rząd mógł zablokować wjazd Kanye Westa do Polski

Marta Cienkowska potwierdziła w rozmowie z Super Expressem, że polski rząd mógłby zablokować koncert Kanye Westa, gdyby organizatorzy nie podjęli takiej decyzji.

Minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne może wydać zakaz wjazdu konkretnych osób do Polski. Ja na ten temat jeszcze z panem ministrem Kielbiskim nie rozmawiałam, dlatego, że liczę na to jednak, że organizatorzy koncertu pójdą po rozum do głowy i zdecydują się jednak na brak realizacji tego wydarzenia. Natomiast jestem przekonana o tym, że cały rząd stanie w obronie naszych polskich wartości, przeciwko propagowaniu ideologii neonazistowskiej - mówiła jeszcze przed odwołaniem koncertu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.