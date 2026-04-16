Dlaczego świat chce upadku Kanye Westa? Oto jego największe skandale?

Antysemickie wpisy i "White Lives Matter"

Kanye West wywołał ogromne oburzenie w trakcie paryskiego wydarzenia modowego Yeezy SZN 9, prezentując się w odzieży z napisem „White Lives Matter”. Przedstawiciele organizacji walczących z dyskryminacją rasową natychmiast uznali to zachowanie za bezpośredni atak i drwinę z inicjatywy Black Lives Matter. Sam zainteresowany stwierdził w wywiadzie, że taki ubiór uważał za bardzo zabawny oraz całkowicie naturalny w tamtej sytuacji. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy o powody tak ostrej krytyki ze strony opinii publicznej artysta wyjaśnił, że po prostu nie wpisał się w standardy zachowań narzucane przez tradycyjne media.

To ludzie, którzy pozbawili nas naszej tożsamości i sprowadzili nas do koloru skóry, powiedzieli nam, co to znaczy być czarnym — powiedział West.

Niedługo po tym incydencie raper opublikował na Instagramie przemyślenia o rzekomym zarządzaniu światem przez środowiska żydowskie. Jego wpis bezpośrednio odwoływał się do znanych od lat teorii spiskowych o charakterze antysemickim, co ostatecznie doprowadziło do zablokowania profilu artysty za szerzenie mowy nienawiści. Jeszcze w tym samym roku największe światowe korporacje masowo wycofały się ze wspólnych projektów biznesowych z muzykiem. Kontrakty zerwały między innymi dom mody Balenciaga, sieć odzieżowa Gap, agencja Creative Artists Agency i bank JP Morgan. Z kolei marka Adidas zrezygnowała z dalszej kooperacji z twórcą, wydając komunikat, w którym podkreślono, że firma „nie toleruje antysemityzmu ani żadnej innej formy mowy nienawiści”.

szort kanye

Popieranie Hitlera

Pod koniec 2022 roku muzyk wziął udział w audycji internetowej popularnego zwolennika teorii spiskowych Alexa Jonesa. Z całkowicie zasłoniętą twarzą raper oświadczył w trakcie rozmowy, że „widzę dobre rzeczy w Hitlerze”. Artysta starał się przekonać słuchaczy, że przywódca nazistowskich Niemiec zaoferował ludzkości pewne istotne wartości. Te skrajne poglądy wywołały natychmiastową i powszechną falę oburzenia w przestrzeni publicznej. Zaledwie kilkadziesiąt minut po zakończeniu programu administracja Twittera zablokowała konto twórcy, powołując się na „naruszenie zasad dotyczących podżegania do przemocy”. Kilka miesięcy później platforma społecznościowa ponownie nałożyła na niego blokadę za agresywne komunikaty i udostępnianie grafik, które łączyły symbolikę swastyki z historyczną Gwiazdą Dawida.

Niewolnictwo jako "wybór"

Kolejnym potężnym ciosem w wizerunek gwiazdora były jego publiczne rozważania na temat wielowiekowego zniewolenia ludności afroamerykańskiej, które według muzyka wcale nie musiało być zjawiskiem przymusowym.

Kiedy słyszysz o niewolnictwie przez 400 lat… przez 400 lat? To brzmi jak wybór – powiedział podczas wywiadu w serwisie TMZ w 2018 roku.

Ta krótka opinia doprowadziła do ogromnego buntu wśród internautów korzystających z mediów społecznościowych. Znaczna część użytkowników serwisu X otwarcie doradzała wykonawcy powrót do szkolnej edukacji i ponowne przestudiowanie faktów historycznych. Niedługo po wybuchu afery raper zamieścił na Twitterze wpis z wyjaśnieniami swojej postawy. Muzyk argumentował w nim, że jego przekaz został całkowicie niezrozumiany przez odbiorców, a sam „poruszył kwestię 400 lat, ponieważ nie możemy być mentalnie uwięzieni przez kolejne 400 lat”.

Obrona Billa Cosby’ego

Znany ze skrajnych opinii wokalista postanowił również stanąć w obronie popularnego amerykańskiego komika Billa Cosby’ego. Aktor mierzył się w tamtym czasie z bardzo poważnymi oskarżeniami o potajemne podawanie narkotyków i zmuszanie do obcowania płciowego wielu różnych kobiet.

BILL COSBY NIEWINNY!!!!!!!!!! — napisał West w poście w mediach społecznościowych w 2016 roku, co natychmiast wywołało falę krytyki.

Niedługo po głośnych zapewnieniach rapera amerykański wymiar sprawiedliwości oficjalnie potwierdził winę aktora. Sąd uznał udowodnionym fakt odurzenia i skrzywdzenia kobiety na terenie prywatnej posiadłości w Pensylwanii na początku 2004 roku. Wymierzono mu za to karę pozbawienia wolności w wymiarze od trzech do dziesięciu lat za kratkami. Należy jednak zaznaczyć, że całe to orzeczenie zostało po pewnym czasie ostatecznie anulowane w toku procedur odwoławczych.