Kanye West wystąpi w Chorzowie. Ile kosztują bilety na kontrowersyjne show?

Kanye West wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Kanye West zaplanował wizytę w naszym kraju na czerwiec 2026 roku. Słynny amerykański raper wystąpi dokładnie 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wydarzenie będzie częścią trasy promującej jego najnowszy krążek zatytułowany "Bully". Zapowiedziane show niewątpliwie wzbudzi ogromne emocje i niemal na pewno pojawią się głosy nawołujące do jego odwołania. Warto przypomnieć, że w Wielkiej Brytanii do zablokowania występu artysty konieczna była bezpośrednia interwencja burmistrza Londynu, z kolei festiwal muzyczny z jego udziałem opuścił główny sponsor. Mimo licznych skandali raper przyciąga równie potężną rzeszę sympatyków, co zaciętych przeciwników. Wielu słuchaczy wciąż uznaje go za wybitnego muzyka oraz wizjonera, dlatego z całą pewnością będą chcieli zobaczyć go na żywo.

Bilety na koncert Kanye'go Westa. Kiedy i gdzie kupić?

Oficjalna przedsprzedaż wejściówek na chorzowskie wydarzenie ruszy 20 kwietnia. Chętni muszą wcześniej założyć konto na witrynie tour.yeezy.com w dedykowanej zakładce Poland, gdzie wymagane jest podanie numeru telefonu oraz dokładnego adresu e-mail. Otwarta sprzedaż biletów wystartuje zaledwie dobę później, czyli 21 kwietnia. Na ten moment nie podano do publicznej wiadomości, za pośrednictwem jakiej konkretnie platformy internetowej będzie można dokonać zakupu. Jak informuje serwis glamrap.pl, za organizację polskiej odsłony trasy ma odpowiadać ekipa Hałas!.

Ile zapłacimy za bilety na Kanye'go Westa?

Organizatorzy nie opublikowali jeszcze ostatecznego cennika wejściówek na koncert Kanye'go Westa na Śląsku. Portal glamrap.pl udostępnił jednak nieoficjalne zestawienie kwot, z którymi uczestnicy prawdopodobnie będą musieli się zmierzyć:

VIP – 3500 zł

Golden Circle – 1800 zł

Płyta – 1200 zł

Trybuna 1 – 1200 zł

Trybuna 2 – 950 zł

Trybuna 3 – 850 zł

Trybuna 4 – 750 zł

Trybuna 5 – 550 zł