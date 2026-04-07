Kanye West jest "nieśmiertelny"? Raper znów wyprzedaje stadiony, mimo że sponsorzy uciekają

Kanye West wraca na szczyt mimo licznych skandali

Kanye West niezaprzeczalnie należy do grona najważniejszych twórców w historii hip-hopu, chociaż ostatnie miesiące zwiastowały ostateczny upadek jego wizerunku. Głośne wyrażanie sympatii dla Adolfa Hitlera, otwarte głoszenie antysemickich oraz rasistowskich haseł, a także promowanie odzieży z napisem "White Lives Matter" miały na zawsze wykluczyć go z show-biznesu. Do długiej listy skandali doszły również publiczne wystąpienia u boku nagiej partnerki oraz zerwane lukratywne umowy z gigantami modowymi, takimi jak Balenciaga czy Adidas. Jak się jednak okazuje, te wszystkie oburzające incydenty nie zniechęciły jego najwierniejszych słuchaczy, a wielki powrót artysty na scenę muzyczną okazał się spektakularnym triumfem.

Kanye West promuje album "Bully" na wyprzedanym stadionie w Los Angeles

Amerykański muzyk udowodnił, że znajduje się w doskonałej formie artystycznej, prezentując tuż przed świętami wielkanocnymi swój nowy krążek zatytułowany "Bully". Zaledwie w ciągu pierwszej doby od premiery, utwory z tej płyty odtworzono w serwisie Spotify ponad 33 miliony razy. Chwilę po tym spektakularnym debiucie w sieci zaroiło się od nagrań z imponującego koncertu na SoFi Stadium w Los Angeles, gdzie raper wystąpił na potężnej, ledowej scenie odwzorowującej kulę ziemską. To niezwykle zaawansowane technologicznie widowisko przyciągnęło tłumy, całkowicie zapełniając trybuny oraz płytę ogromnego obiektu. Mimo tak gigantycznego sukcesu komercyjnego, część środowisk nieustannie nawołuje do bojkotowania jego twórczości.

Pepsi rezygnuje ze współpracy. Festiwal Wireless w Londynie pod ostrzałem krytyki

Zapowiedź koncertu rapera w roli głównej gwiazdy londyńskiego festiwalu Wireless wywołała lawinę negatywnych reakcji. Z powodu obecności Westa w line-upie, ze sponsorowania imprezy natychmiast wycofała się marka Pepsi, która miała pełnić funkcję patrona medialnego i kluczowego partnera całego wydarzenia. Stanowczy sprzeciw wobec występu kontrowersyjnego muzyka wyraziły również organizacje Campaign Against Anti-Semitism oraz Jewish Leadership Council, a do krytyki przyłączył się nawet burmistrz stolicy Wielkiej Brytanii. Pomimo rosnącej presji oraz utraty potężnego wsparcia finansowego, twórcy festiwalu Wireless stanowczo odmówili odwołania zaproszenia dla amerykańskiego artysty.