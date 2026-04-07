Znany raper postrzelony na Florydzie. Policja przekazała ważne informacje o stanie zdrowia

Strzelanina na Florydzie. Offset zaatakowany pod kasynem

W miniony poniedziałek doszło do ataku z użyciem broni palnej na Offseta, a miejsce zdarzenia znajdowało się tuż przy popularnym obiekcie Seminole Hard Rock Hotel & Casino w miejscowości Hollywood na Florydzie. Wiadomość o tym dramatycznym incydencie jako pierwszy podał amerykański portal TMZ.

„Policja Seminole była natychmiast na miejscu i sytuację szybko opanowano. Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Śledztwo trwa. Teren jest zabezpieczony i nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. Obiekt działa normalnie” - powiedział w rozmowie z mediami rzecznik policji Seminole.

Zmartwieni sympatycy artysty natychmiast zaczęli szukać jakichkolwiek wieści o medycznych rokowaniach dla swojego idola. Dziennikarze szybko dotarli do pierwszych szczegółów na temat dalszych losów postrzelonego muzyka.

Stan zdrowia Offseta po ataku. Nowe ustalenia mediów

Redakcja serwisu TMZ sprawnie dotarła do najnowszych wieści o kondycji fizycznej poszkodowanego gwiazdora. Funkcjonariusze organów ścigania przekazali w oficjalnym komunikacie uspokajające wieści, zaznaczając, że muzyk „czuje się dobrze” oraz „obecnie przebywa w szpitalu, gdzie otrzymuje pomoc medyczną”.

„Jesteśmy świadomi incydentu, do którego doszło po godzinie 19:00 w poniedziałek w strefie przed Seminole Hard Rock Hollywood, w wyniku którego jedna osoba odniosła obrażenia niezagrażające życiu i została przewieziona do Memorial Regional Hospital w Hollywood” - mówił rzecznik policji.

Były mąż Cardi B to znany raper. Kim jest Offset?

Kiari Kendrell Cephus, bo tak naprawdę nazywa się Offset, przyszedł na świat w 1991 roku i zyskał ogromną sławę przede wszystkim jako współtwórca hip-hopowej formacji Migos. To właśnie za sprawą takich przebojów jak „Bad and Boujee” jego skład zyskał status absolutnej czołówki światowego trapu w XXI wieku. Artysta z powodzeniem realizuje się także w projektach solowych, wydając własne płyty oraz nagrywając utwory z innymi wielkimi postaciami tej branży. Prywatnie gwiazdor doczekał się trójki dzieci z popularną raperką Cardi B. Artyści stanęli na ślubnym kobiercu jesienią 2017 roku, jednak ich burzliwa relacja ostatecznie dobiegła końca w 2024 roku, gdy piosenkarka oficjalnie ogłosiła skierowanie do sądu dokumentów rozwodowych.