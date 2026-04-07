Awantura o Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich. Będzie muzyka, ale z głośników

Remont pomnika Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich znowu wywołał kontrowersje.

Inauguracja Koncertów Chopinowskich odbędzie się dopiero w lipcu.

Do tego czasu organizatorzy proponują odtwarzanie nagrań Chopina z głośników.

Czy jest szansa, by koncerty odbyły się wcześniej?

Remont ważniejszy niż koncerty? „Nie odbierajcie nam Chopina!”

Koncerty Chopinowskie nie odbędą się w standardowym terminie. Do tej pory koncerty odbywały się w każdą niedzielę od połowy maja i niezmiennie przyciągały tłumy. Stołeczna Estrada i Muzeum Łazienki Królewskie z powodu trwającego remontu pomnika Fryderyka Chopina zaplanowały rozpoczęcie 67. sezonu koncertów na 5 lipca 2026 r. Prace obejmują nieckę, cokół oraz bezpośrednie otoczenie monumentu. Mają one przywrócić reprezentacyjny charakter miejsca przed obchodami 100-lecia odsłonięcia pomnika.

W sieci pojawiła się petycja, w której mieszkańcy Warszawy i turyści stanowczo sprzeciwiają się odwołaniu majowych i czerwcowych koncertów. To wydarzenie o ponad 60-letniej tradycji, będące jednym z symboli stolicy. Koncerty Chopinowskie należą do najstarszych cyklicznych wydarzeń muzycznych w Warszawie. Pierwsze recitale odbyły się w 1959 r., rok po odbudowie pomnika zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Autor petycji, Mikołaj Czarniak, zwraca uwagę na kumulację problemów: „Odwołanie koncertów w Łazienkach oznacza całkowite odcięcie wielbicieli muzyki od żywego kontaktu z twórczością naszego narodowego kompozytora w kluczowym sezonie turystycznym” - czytamy.

Dodatkowo wskazał, że w tym samym czasie zamknięte jest Muzeum Fryderyka Chopina, co jeszcze bardziej ogranicza dostęp do kultury. Zdaniem protestujących to straty wizerunkowe dla Warszawy. Padła także konkretna propozycja: zamiast odwoływać wydarzenia, przenieść je w inne miejsca w Łazienkach, np. w okolice Pałacu na Wyspie czy Amfiteatru.

Będzie Chopin, ale… z głośników

„Organizatorzy rozważali różne rozwiązania, w tym inną lokalizację, ale ostatecznie zdecydowali o nieprzenoszeniu recitali poza historyczne miejsce” - poinformowały Łazienki Królewskie.

Przygotowano rozwiązanie zastępcze. Od 17 maja do 28 czerwca, w każdą niedzielę o godz. 12, w okolicach Pałacu na Wyspie mają być odtwarzane nagrania utworów Chopina w wykonaniu polskich pianistów. To jednak nie uspokoiło emocji. Dla wielu melomanów koncert „z głośnika” nie jest żadną alternatywą dla występów na żywo.

To nie pierwszy raz, gdy remont budzi kontrowersje. W 2025 r., przed Konkursem Chopinowskim monument był zasłonięty, co wywołało falę krytyki. „Przykro, że zrobienie zdjęcia pomnikowi Chopina jest tak utrudnione” - mówiła nam turystka. Na razie nic nie wskazuje na zmianę decyzji. Organizatorzy pozostają przy swoim harmonogramie, a inauguracja sezonu ma odbyć się 5 lipca, wraz z odsłonięciem odnowionej przestrzeni. Melomani liczą jednak, że Chopin wróci do Łazienek wcześniej - nie tylko w nagraniach, ale na żywo.

