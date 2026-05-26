Kazali małoletnim klęczeć i bić się nawzajem. Jest wyrok dla oprawców spod Ostrołęki

Młodzi mężczyźni zmuszali małoletnich do upokarzających czynów, wzajemnej przemocy i dokonali rozboju.

Sąd w Ostrołęce wydał wyrok, uznając sprawców za winnych wymuszenia rozbójniczego oraz zmuszania do haniebnych zachowań.

Dowiedz się, jaka kara spotkała oprawców.

Brutalny atak na trzech nastolatków

Według ustaleń śledczych 9 maja 2023 roku w miejscowości Chudek (gm. Kadzidło, woj. mazowieckie) 17-letni Tomasz Kamil A. oraz 19-letni Bartłomiej G. zaatakowali trzech małoletnich chłopców. Sprawcy stosowali wobec nastolatków przemoc i groźby. Uderzali ich po twarzy i brzuchu, żądali pieniędzy, a później mieli domagać się kolejnych kwot, zastraszając pobiciem.

To jednak nie koniec. - Nakazali im przeprosiny w pozycji klęczącej oraz wzajemne zadawanie ciosów - informuje PO w Ostrołęce. Ostatecznie małoletni oddali napastnikom łącznie 150 złotych.

Cztery lata temu odnaleziono zwłoki 16-letniej Kornelii K. Nastolatka została brutalnie zamordowana przez Partyka B. oraz Martynę S.

Wszystko nagrały kamery i telefony

Sprawa wyszła na jaw po zawiadomieniu złożonym przez rodziców pokrzywdzonych chłopców. Śledczy zabezpieczyli też materiał dowodowy. Część zdarzenia zarejestrował monitoring znajdujący się przy szkole podstawowej w Chudku. Dodatkowo część przebiegu wydarzeń została nagrana telefonami komórkowymi samych sprawców.

Szokujące ustalenia

Śledztwo wykazało również, że wcześniej tego samego dnia doszło do innego zdarzenia na terenie szkolnej łazienki. Według ustaleń prokuratury trzej pokrzywdzeni mieli wcześniej dopuścić się czynu karalnego.

- Pokrzywdzeni Kacper K., Kacper K. oraz Kacper M. dokonali czynu karalnego polegającego na rozboju na osobie Bartosza F. i zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 100 złotych za zakupiony wcześniej papieros elektroniczny - przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Materiały zostały skierowane do sądu rodzinnego.

Jest wyrok sądu

19 maja 2026 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał wyrok wobec Tomasza Kamila A. i Bartłomieja G. Sąd uznał obu oskarżonych za winnych wymuszenia rozbójniczego, zmuszania do określonego zachowania oraz doprowadzenia do uszkodzenia ciała.

Każdy z nich został skazany na rok więzienia oraz grzywnę wynoszącą 100 stawek dziennych po 10 złotych. Jednocześnie wykonanie kary pozbawienia wolności zostało warunkowo zawieszone na dwa lata. Obaj zostali oddani pod dozór kuratora. Muszą także pisemnie przeprosić pokrzywdzonych i wspólnie zapłacić po 500 złotych nawiązki dla każdego z poszkodowanych. Sąd rozstrzygnął również kwestie dotyczące zabezpieczonych dowodów i kosztów postępowania. Wyrok został oceniony jako słuszny.