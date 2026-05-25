Gigantyczna kumulacja Eurojackpot! We wtorek do wygrania potężne 520 milionów złotych

Wielkie losowanie coraz bliżej – cała Europa czeka na rekord

Nadchodzące losowanie Eurojackpot elektryzuje nie tylko Polskę, ale i wszystkie kraje uczestniczące w tej międzynarodowej grze. W punktach Lotto w całej Europie ruch jest coraz większy, a liczba zakładów rośnie z godziny na godzinę. Nic dziwnego — 520 milionów złotych to suma, która może zmienić życie nie tylko zwycięzcy, ale i jego rodziny na pokolenia. Eksperci Totalizatora Sportowego podkreślają, że przy tak ogromnych kumulacjach zainteresowanie grą rośnie lawinowo, a każdy zakład może być tym jedynym, który trafi pełne 5+2.

Nawet II stopień może odmienić życie – do wzięcia aż 90 milionów złotych

Warto pamiętać, że w Eurojackpot nie tylko główna wygrana potrafi zwalić z nóg. W najbliższym losowaniu pula na wygrane II stopnia wynosi aż 90 milionów złotych. To kwota, która dla większości ludzi również oznaczałaby finansową wolność, spłatę wszystkich zobowiązań, zakup wymarzonego domu czy możliwość życia bez stresu o przyszłość. Trafienie „piątki” bez dwóch liczb Euro to wciąż jeden z najbardziej emocjonujących momentów, jakie mogą przydarzyć się graczowi — i często okazuje się szczęśliwsze, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić.

520 milionów złotych – co można za to kupić?

To suma, która wykracza poza wyobraźnię. Za 520 000 000 zł można pozwolić sobie na rzeczy, o których większość ludzi tylko marzy:

Luksusowe wille – nawet 50 rezydencji po 10 mln zł każda.

Flota superaut – około 400 Lamborghini Huracán (po ok. 1,3 mln zł).

Prywatny odrzutowiec – np. Gulfstream G500 za ok. 200 mln zł… i jeszcze zostanie na utrzymanie.

Mieszkania w Warszawie – ponad 800 mieszkań po 60 m² (przy cenie 12 tys. zł/m²).

Egzotyczna wyspa – prywatne wyspy na Karaibach zaczynają się od 20–30 mln zł.

Ile trzeba pracować, by zarobić 520 milionów?

Średnia krajowa w Polsce w 2026 r. wynosi ok. 8 000 zł brutto miesięcznie (ok. 5 700 zł netto). A więc:

520 000 000 zł / 5 700 zł = ok. 91 228 miesięcy pracy

To daje ponad 7 600 lat pracy jednej osoby!

Czyli – nawet gdyby ktoś zaczął pracować w czasach faraonów, nadal nie uzbierałby takiej kwoty.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot – Europa i Polska

Maksymalna pula na wygrane I stopnia to 120 mln euro. Taka kwota padła już wielokrotnie, m.in. w:

Niemczech

Finlandii

Norwegii

Przykład: w styczniu 2024 r. gracz z Norwegii zgarnął 120 mln euro, czyli równowartość ok. 520 mln zł.

Polacy również mają na koncie spektakularne sukcesy:

213 584 986 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022

206 550 000 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021

193 396 500 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019

Jak grać w Eurojackpot? Zasady są proste

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa, w której bierze udział 18 państw Europy, w tym Polska.

Losowania: wtorki i piątki, ok. godz. 20:15

Cena zakładu: 12,50 zł

Zasady:

typujesz 5 liczb z 50

oraz 2 liczby z 12

Wygrywasz, jeśli trafisz odpowiednią kombinację – od 2+1 aż po pełne 5+2.

Zakłady można zawierać do godz. 19:00 w dniu losowania.

Kolejne losowanie już we wtorek!

26 maja ktoś może stać się nowym rekordowym milionerem. 520 milionów złotych czeka na szczęśliwca. A nawet jeśli nie padnie główna wygrana — 90 milionów złotych za II stopień to również powód do otwierania szampana.

