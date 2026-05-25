Tragedia w Ząbkach. Utopił się dwuletni chłopczyk. Wiadomo, co dalej z klubem dziecięcym

Ząbki. Klub dziecięcy, w którym utonął dwulatek, kończy działalność

Jako pierwsze informacje o zamknięciu na stałe klubu dziecięcego w Ząbkach przekazało Polskie Radio RDC. - Klub dziecięcy wypowiada umowy rodzicom - poinformowała 25 maja w rozmowie z RDC burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.

Dzieci nie uczęszczały do placówki już od 20 maja, czyli dnia tragicznej śmierci dwuletniego chłopczyka.

Niedługo po wstrząsających doniesieniach o utonięciu dziecka, kontrole klubu dziecięcego zapowiedziało zarówno miasto, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak przekazała Polskiemu Radiu RDC Małgorzata Zyśk, audyt odbędzie się w późniejszym terminie. Sprawdzone mają zostać zabezpieczenia na terenie klubu dziecięcego, liczba maluchów i opiekunów obecnych w placówce w dniu tragedii oraz to, czy w placówce zachowano wszystkie wymagane procedury bezpieczeństwa.

Ząbki. Dwulatek utopił się na terenie klubu dziecięcego

Do wstrząsającej tragedii doszło w środę, 20 maja, przy ul. Kwiatowej w podwarszawskich Ząbkach. Popołudniu z niewielkiego oczka wodnego znajdującego się na terenie posesji, na której działał klub dziecięcy, wyłowiono ciało niespełna dwuletniego chłopczyka. Sekcja zwłok potwierdziła, że malec zmarł na skutek utonięcia.

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Zatrzymane zostały dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat, które usłyszały już zarzuty. - Obie zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania w kwestii tego czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa − przekazał prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

17

Sonda Pracowałaś jako opiekunka do dzieci? Tak Nie