Tragiczna śmierć 2-latka w Ząbkach. Wiceministra zleciła pilną kontrolę

Prokuratura bada sprawę tragicznej śmierci dziecka w Ząbkach

Sprawą śmierci malucha zajęła się już Prokuratura Rejonowa w Wołominie, która wszczęła oficjalne śledztwo. Tego samego dnia, w którym doszło do tragedii, zatrzymano dwie kobiety, pod których opieką przebywały dzieci. Z kolei na czwartek wyznaczono termin przeprowadzenia sekcji zwłok. Śledczy przesłuchują świadków oraz gromadzą pełną dokumentację związaną z funkcjonowaniem tej placówki.

- W odniesieniu do zatrzymanych kobiet nie zapadła jeszcze decyzja o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Ich zatrzymanie może trwać do 48 godzin i ma ono na celu wyeliminowanie możliwości jakiegokolwiek bezprawnego wpływu na bieg postępowania. W tym czasie prokurator i Policja wykonają wszystkie dostępne czynności, które pozwolą na jednoznaczną ocenę, czy jest podstawa do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów którejkolwiek z kobiet - podkreśliła prok. Karolina Staros, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Pilna kontrola w placówce w Ząbkach

Poza działaniami śledczych, interwencję podjęło również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Informacje o tym tragicznym zdarzeniu absolutnie nami wstrząsnęły i oczywiście, jak w każdym tego typu przypadku, naszym obowiązkiem jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności i sprawdzenie, czy przepisy, które gwarantują bezpieczeństwo, odpowiednie warunki do opieki nad dziećmi, w przypadku tej placówki były zastosowane - powiedziała wiceministra Aleksandra Gajewska w rozmowie z Radiem ESKA.

Polityczka wspomniała również o podjętych już krokach. - Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, który w danym momencie miał miejsce, jeżeli chodzi o realizację przepisów wynikających z ustawy i rozporządzeń, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom, ale też wszystkie kwestie, które wynikają z przepisów regulujących bezpieczeństwo w żłobkach - przekazała.

