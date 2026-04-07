67-letni Waldemar Malicki bez koszulki i z młodą żoną. Zdjęcie z wakacji rozpaliło internet

Muzyk pokazał się w wakacyjnym wydaniu – opalony, w czapce i okularach przeciwsłonecznych, z nagim torsem i szerokim uśmiechem. U jego boku Małgorzata Krzyżanowicz, znacznie młodsza partnerka, która od lat wzbudza emocje. I choć zdjęcie wygląda jak pocztówka z egzotycznych wakacji, to dla wielu było czymś więcej – kolejnym pretekstem do dyskusji o ich związku.

Pianista pokazał zdjęcie z wakacji i się zaczęło

Pod fotografią szybko zaroiło się od komentarzy. Jedni nie kryli zachwytu, pisząc, że Malicki „trzyma formę” i „bije energią na głowę młodszych”. Inni skupili się na jego żonie – i to właśnie ona, zdaniem wielu, „kradnie całe show”. Nie zabrakło też bardziej kąśliwych opinii. Różnica wieku, która od początku budziła emocje, znów wróciła jak bumerang. Internauci dzielą się na dwa obozy: jedni kibicują tej relacji i podkreślają, że liczy się uczucie, drudzy nie odpuszczają i doszukują się drugiego dna.

On uciekał, Małgorzata nie odpuszczała

Ich historia to gotowy scenariusz na film. Poznali się dzięki muzyce – ona, wiolonczelistka, pojawiła się w jego zawodowym świecie. Ale to nie Malicki był stroną, która ruszyła do ataku. To Małgorzata zrobiła pierwszy krok. Zdobyła numer do muzyka i – jak sama przyznawała – długo zastanawiała się nad pierwszą wiadomością. Kiedy w końcu ją wysłała, coś zaiskrzyło. Choć… nie od razu.

Sam Malicki początkowo miał spore wątpliwości. Różnica wieku go blokowała, dystansował się, a nawet – jak wspominała jego partnerka – próbował „uciekać” od tej relacji. Ona jednak nie odpuściła. Dziś oboje podchodzą do tego z dystansem, ale wtedy nie było wcale tak romantycznie, jak mogłoby się wydawać.

Waldemar Malicki i Małgorztaa Krzyżanowicz - duet na scenie i w życiu

Z czasem wszystko ułożyło się po ich myśli. Połączyła ich nie tylko relacja prywatna, ale i zawodowa. Wspólne projekty, koncerty i występy sprawiły, że stali się duetem także na scenie. Dziś nie ukrywają swojego uczucia i chętnie dzielą się wspólnymi chwilami. Wakacyjne zdjęcia tylko to potwierdzają – jest luz, jest bliskość i wyraźna radość z bycia razem. Choć dla nich to zapewne zwykła pamiątka z urlopu, dla internetu to kolejny rozdział tej historii. Bo w przypadku Malickiego i jego żony nic nie przechodzi bez echa. I wygląda na to, że muzyk doskonale wie, jak podgrzać atmosferę… zwłaszcza bez koszulki.

14