Waldemar Malicki niebawem wkroczy w wiek emerytalny. Znany z występów w TVP pianista i popularyzator muzyki poważnej w październiku skończy 65 lat, ale raczej nie zanosi się na to, by zaczął wieść spokojne emeryckie życie, takie jak miliony seniorów w Polsce. Parząc na formę Waldemara Malickiego, zastanawiamy się, czy w jego biografii nie ma błędu w dacie urodzenia. Na profilu jednego z twórców Filharmonii Dowcipu, natknęliśmy się na filmik z ćwiczącym muzykiem. Jego muskulatura na rękach robi wrażenie. Barków, bicepsu i tricepsu pozazdrościć mu może niejeden młody bywalec siłowni. Zastanawialiśmy się nawet, czy to Pudzian, czy Malicki! Podobieństwo jest widoczne, choć jednak do Mariusza Pudzianowskiego pianiście jeszcze troszkę brakuje. Ale spokojnie nazywać można go pakerem. Okazuje się, że aktywność fizyczna przydaje się Waldemarowi Malickiemu w koncertach. - Żeby dobrze grać, trzeba dużo ćwiczyć - podkreślił muzyk. Pamiętacie Waldemara Malickiego z TVP? Zobaczcie, w naszej galerii, jak się zmienił przez lata ten muzyczny paker.

