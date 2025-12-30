Burza w "DDTVN"! Dziadek "męża" Viki Gabor uderza w Polaków. Zarzuca im braki w edukacji

Po medialnych doniesieniach o romskim ślubie Viki Gabor fala komentarzy zalała internet. Obok gratulacji pojawiły się także ostre, często krzywdzące opinie. Część internautów otwarcie atakowała romskie zwyczaje, podważając sens ceremonii i uderzając w młodą parę. W obronie rodziny stanął Bogdan Trojanek - dziadek męża Viki, lider zespołu Terne Roma i członek Komisji Rządowej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Zobacz też: Viki Gabor pokazała swój nowy dom. 18-latka nie oszczędzała na wystroju. Nawet tapeta jest luksusowa!

Romski ślub Viki Gabor pod ostrzałem. Dziadek "męża" "zaprasza" Polaków do edukacji

Podczas rozmowy w "Dzień Dobry TVN" Trojanek nie krył emocji. Podkreślił, że od lat spotyka się z uprzedzeniami i stereotypami, ale skala hejtu po ślubie wnuka szczególnie go dotknęła. Zwrócił uwagę, że Romowie często są niesłusznie oceniani jako "niedoedukowani", podczas gdy jego zdaniem prawdziwy problem leży w braku wiedzy po stronie krytyków.

Trojanek przypomniał, że Romowie żyją w Polsce od ponad 700 lat i przez ten czas pielęgnują własne tradycje, zwyczaje i prawo Romanipen. Jak zaznaczył, romska ceremonia nie jest niczym krzywdzącym - opiera się na wartościach bliskich także polskiej kulturze: miłości, wierze, szacunku wobec rodziców i starszych. Nie zabrakło też zaproszenia do dialogu. Trojanek zachęcał, by zamiast obrażać, spróbować poznać romską kulturę i zrozumieć jej znaczenie.

Ja od wielu lat jestem potoczony gdzieś w jakichś takich, ja mam to wszystko jako członek Komisji Rządowej, jak jej nigdy nie spodziewałem, często zarzuca się dla nas, że Romowi nie są doedukowani. Ja by to skomentował jednym słowem, myślę, że dzisiejsza młodzież jest czasem niedoedukowana, bo pisząc takie rzeczy, raniąc tych młodych ludzi, którzy się wybrali z miłości, pisząc takie rzeczy o nas, o Romach, to ja zapraszam do edukacji, o kulturze, o zwyczajach, o tradycji Romanipen. My mieszkamy w Polsce 700 lat i my to zawsze mieliśmy tę tradycję. (...) Takie mamy zwyczaje, przecież to nie jest krzywdzące. Tu jest miłość, tu jest bóg, tu jest szacunek rodzicom, starszym ludziom. To jest piękne, przecież. Ja myślę, że ludzie w moim wieku każdy by sobie życzył, żeby jego wnuk, dziecko, właśnie tę tradycję piękną Polską trzymał, przepiękną Polską tradycję, tak? Dlaczego to zapominamy? (...) Przekazujemy tę naszą kulturę Romanipen i to jest chyba najpiękniejsze, to jest tradycja, kultura, dziedzictwo, to są ważne rzeczy, piękne rzeczy, prawda? - mówił dziadek "męża" Viki Gabor.

Zobacz też: Kim naprawdę jest Bogdan Trojanek? Sąsiedzi ujawniają sekrety z dzieciństwa "Białego Cygana"

Zobacz naszą galerię: Burza w "DDTVN"! Dziadek "męża" Viki Gabor uderza w Polaków. Zarzuca im braki w edukacji

Sonda Czy lubisz Viki Gabor? Tak Nie przepadam Aronoł